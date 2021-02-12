Итальянские страсти, медведи на канате и дерево из сердец: как провести выходные в Кемерове

Спектакль по пьесе «Рождество в доме Купьелло» - современная сказка-притча, в которой много смешного, доброго и трогательного. Фото: Кадр спектакля.

В лучших традициях итальянской комедии

Идем на спектакль.

Думал ли Эдуардо де Филиппо, сочиняя самую первую свою комедию, что она будет иметь такую фантастическую популярность. Итальянцы обожают «Рождество в доме Купьелло». Просмотр этого спектакля в новогодние и рождественские дни представляет собой особый ритуал для неаполитанцев. Накануне праздника телевизионная трансляция «Рождества», спектакли, фильмы по этой пьесе так же обязательны, как для нас Новый год невозможен без фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». И пусть праздники уже прошли, можно окунуться в эту незабываемую атмосферу еще раз, посетив постановку кемеровского Театра для детей и молодежи.

Драматург лихо закрутил сюжет, насытил текст забавными диалогами, смешал все жанры и показал несколько дней из жизни одной итальянской семьи. В доме Купьелло все ждут Рождество, готовятся к празднику, но, увы, одна за другой разворачиваются семейные ссоры и скандалы в лучших традициях итальянской комедии. Дом Купьелло - это дом-театр, где ругаются и мирятся, плачут и смеются, яростно жестикулируют, уходят навсегда и возвращаются через несколько минут, верят в чудо и ждут его.

Спектакль по пьесе «Рождество в доме Купьелло» - современная сказка-притча, в которой много смешного, доброго и трогательного.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 17

12 февраля, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей

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Росгосцирк представляет единственный в мире аттракцион «Медведи-канатоходцы». Фото: Росгосцирк.

Медведи на канате и не только

Отправляемся в цирк.

После долгого перерыва, вызванного карантинными мерами, цирк вновь распахнет свои двери для горожан!

Росгосцирк представляет единственный в мире аттракцион «Медведи-канатоходцы» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова. В новой программе свои номера представят двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, заслуженный артист РФ Михаил Иванов, обладатели бронзового приза на международном цирковом фестивале «Идол», золотого приза в Пхеньяне гимнасты на турниках под руководством Александра Руденского, заслуженный артист России дрессировщик Юрий Сосин и его озорные собачки-эквилибристы, а также артист-дрессировщик Михаил Воложанин с веселыми обезьянами-вольтижерами и кошками-гимнастками.

Все представление на манеже будут выступать клоуны и музыкальные эксцентрики, обладатели золотого приза международного фестиваля в Корее Анжелика и Сергей Клюевы.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56

13 февраля, начало в 14.00

Цена билетов: от 500 до 1500 рублей

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На выставке посетители могут увидеть самых необычных обитателей водных глубин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внимание: начинаем погружение!

Знакомимся с удивительным подводным миром.

Какие глубины таят в себе недра морей и океанов? Кто там обитает? Чем эти существа примечательны и удивительны? На эти и другие вопросы можно узнать ответы, посетив выставку «Подводный мир».

В Кемерове продолжает работу экзотическая выставка, посетители которой могут увидеть самых необычных обитателей водных глубин: мурен, ручных карпов, пираний, акул, щуку-долгожителя, скатов, разноцветных гигантских звезд и многих других! В рамках выставки проводятся экскурсии, на которых гостям подробно и увлекательно расскажут о жизни удивительных и загадочных обитателей дикой природы.

А в специальной интерактивной зоне ребенок сможет сам нарисовать любую рыбку, оживить ее и поиграть с ней.

ТРЦ «Лапландия» (-1-й этаж)

пр. Октябрьский, 34

До 8 марта, ежедневно с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 290 до 390 рублей

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Музыкальный театр Кузбасса приглашает зрителей на музыкальную комедию «Любовь всегда права». Фото: Кадр спектакля.

Любовь всегда права

Смотрим поучительную комедию.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает зрителей на музыкальную комедию «Любовь всегда права», созданную композитором Марком Самойловым и либреттистом Юрием Димитриным по мотивам пьесы Бомарше «Преступная мать, или Второй Тартюф», она повествует об изменах и преодолении их последствий, о коварстве, лжи и лицемерии, о разоблачении негодяя, проникшего в семью, пользуясь доверием своего покровителя.

И снова (как и в двух предыдущих пьесах Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро») ситуацию спасает верный Фигаро и его находчивая и решительная супруга Сюзанна. Мир и счастье опять воцаряются в семье графа Альмавивы, но такой исход возможен только тогда, когда супруги умеют вовремя покаяться и решаются простить друг другу давние грехи. В этом состоит нравоучительная подоплека последней истории этих замечательных во всех отношениях театральных персонажей. Ну а любовь молодых героев Флорестины и Леона? Какие испытания ждут ее? История повторяется. И все это - в спектакле «Любовь всегда права, или Бомарше и Ко».

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

14 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: от 200 до 800 рублей

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Работа с приклеиванием мелких деталей будет способствовать развитию мелкой моторики, лучшей работе мозга, а рисование - развивать воображение и творческое мышление. Фото: Библиотека для детей и юношества.

Деревья из сердечек

Ведем ребенка на мастер-класс.

Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает всех желающих на мастер-класс. В ходе занятия участники сделают замечательную открытку с деревом с сердечками вместо листьев, подарить которую можно дорогому человеку в День святого Валентина.

Работа на мастер-классе не будет иметь четкого шаблона, она даст ребенку возможность проявить свой творческий потенциал, не боясь испортить поделку. Создание аппликации будет проходить в два этапа: первый этап - рисование, вторая часть - аппликация. Дети самостоятельно смогут приклеить красную и розовую листву в форме сердец на ветви своих деревьев.

Работа с приклеиванием мелких деталей будет способствовать развитию мелкой моторики, лучшей работе мозга, а рисование - развивать воображение и творческое мышление. В итоге получится красивая и яркая работа, которая может быть в том числе использована как панно для украшения дома. По этой же технологии можно будет сделать красивую поздравительную открытку.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

13 и 14 февраля, начало в 14.00

Вход свободный