Синоптики Гидрометцентра России рассказали, какой будет погода в Кузбассе в марте 2021 года. Ожидается, что температура в первый весенний месяц будет выше климатической нормы.Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, каким будет март в российских регионах. Стоит отметить, что жителям Кузбасса повезло. Так, например, холодным первый весенний месяц будет в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, на юге европейской территории страны, на Камчатке. А вот другим территориям повезет – на остальной части дальнего Востока, как и практически на всей территории Западной Сибири, в том числе, в Кузбассе, температура в марте ожидается выше нормы.Что касается осадков, то синоптики называют март самым «засушливым» месяцем. Тем не менее, на северо-западе европейской территории, а также в Тверской области, в Поволжье, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, в Забайкалье и на юге Иркутской области, на востоке Чукотки осадков и на юге Западной Сибири осадков в виде снега и дождя в марте 2021 года может выпасть довольно много.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАномальные холода в -39 градусов придут в Кузбасс на выходныхАномальные холода обрушатся на Кузбасс в выходные дни. А потом так же резко, как и пришли, уйдут.(подробности)