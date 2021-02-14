Депутаты Парламента Кузбасса приглашают присоединиться к акциям, посвященным Дню всех влюбленных. Фото: Парламент Кузбасса

14 февраля депутаты Парламента Кузбасса приняли участие во всероссийской акции «Россия – страна любви», посвященной самому романтическому празднику современности – Дню святого Валентина. Цветы и «валентинки» вместе с теплыми словами были вручены людям, которые в этот праздничный воскресный день трудились на своем посту – врачам, полицейским, сотрудникам экстренных служб. Так, председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров навестил с поздравлениями Центр медицинской реабилитации Кемеровской городской клинической больницы №1:

- Сегодня – День всех влюбленных, теплый праздник в холодный зимний день. Любовь – это, пожалуй, самое главное чувство. Оно объединяет всех нас. И это прекрасно! Поздравляю Вас с праздником! Любите и будьте любимы!

- Всегда приятно дарить цветы, положительные эмоции и создавать хорошее настроение! Надо радоваться жизни! - прокомментировал участие в акции заместитель председателя Юрий Скворцов.

Председатель комитета по вопросам государ