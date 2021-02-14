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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 февраля

Самое важное и актуальное о коронавирусе
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 февраля

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за каждым изменением и сообщаем вам обо всем.

На утро 15 февраля в регионе выявили 79 новых заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии – 30740. При этом 29514 кузбассовцев уже вылечились от коронавируса, 123 из них – за минувшие сутки.

Также стало известно еще о одном случае смерти среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших – 545 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 681 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2158 человек.

Статистика. Яндекс

Статистика. Яндекс

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