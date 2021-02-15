Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. так, за минувшие сутки еще у 78 кузбассовцев выявили коронавирус.

На утро 16 февраля тесты на коронавирус оказались положительными еще у 78 жителей Кузбасса . В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели 30 818 жителей.

Вместе с этим 121 пациент, проходивший курс лечения от COVID-19, выздоровел. Таким образом, с начала пандемии выздоровели и выписались уже 29 635 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще двое кузбассовцев скончались, и теперь общее число летальных исходов составляет 547 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 636 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1967 человек.