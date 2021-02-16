Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за развитием событий и сообщаем вам о самом важном.

На утро 17 февраля в Кузбассе число заболевших ковидом достигло 30 893. Из них 75 это новые случаи, зафиксированные за минувшие сутки. Вместе с этим случаев были зафиксированы за минувшие сутки. Одновременно с этим выздоровели 106 человек, а общее число тех, кто поборол болезнь составляет 29 741.

К сожалению, выросла и печальная статистика. На утро 17 февраля зафиксирован еще один случай смерти среди пациентов с коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии не смогли одолеть болезнь 548 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1890 человек.

Статистика. Яндекс.

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