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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 февраля

Все самое важное и актуальное о коронавирусе в регионе
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 февраля

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 февраля

Фото: ИВАНОВА Диана

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же сообщаем о самом важном вам.

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 72 человек, общее число заболевших достигло 30 965 человек. Одновременно с этим еще 103 кузбассовца выздоровели, и теперь общее число тех, кто одолел коронавирус, составляет 29 844 человека.

Выросла и печальная статистика: еще один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе. Теперь общее число случаев летального исхода составляет 549 человек..

Всего в регионе медицинскую помощь получают 572 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1897 человек.

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