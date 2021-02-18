Законопроект парламента Кузбасса о повышении в 10 раз штрафов за учинение пожаров вынесен на рассмотрение Госдумы

Законопроект Парламента Кузбасса вынесен на рассмотрение Госдумы Фото: Законодательное Собрание Кузбасса

Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров принял участие в заседании Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы, где представил законопроект Законодательного собрания региона об увеличении в 10 раз штрафов за учинение пожаров. Коллеги поддержали инициативу и приняли решение о вынесении законопроекта на рассмотрение Госдумы в первом чтении.

- Наша инициатива вызвана самой жизнью! Напомню, что весной 2020 года Кузбасс столкнулся с серьезной проблемой массовых лесных пожаров - произошло 1378 случаев из-за выжигания сухой травы. Из них 949 - в период особого противопожарного режима, когда пал травы запрещен вообще. Последствия пугают. Только за один день, 23 апреля, огонь в трех селах области уничтожил более 20 жилых домов, 8 нежилых домов, множество надворных построек и автотехники, а также фельдшерско-акушерский пункт. Десятки людей остались без жилья. Подобные чрезвычайные ситуации были и в других регионах, - сообщил Вячеслав Петров.

Сейчас ответственность очень низкая - за нарушение требований пожарной безопасности в лесах физические лица заплатят максимум 5 тысяч рублей и только. Если нарушение вне леса привело к лесному пожару, максимальный штраф для физлиц такой же. Так, существующие штрафы не выполняют своей главной задачи - профилактики нарушений. Из года в год происходят пожары.

Парламент Кузбасса предложил сделать санкции максимально весомыми, чтобы нарушители смогли задуматься о серьезной ответственности:

• для граждан - в размере от 15 до 50 тысяч рублей;

• для должностных лиц - от 12 до 100 тысяч рублей;

• для предпринимателей без образования юридического лица - от 40 до 80 тысяч рублей;

• для юридических лиц - от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

В октябре прошлого года инициативу поддержало Правительство России. Сегодня -профильный комитет Госдумы.

- Будем дальше работать над документом, совершенствовать его, чтобы он смог послужить сильным инструментом для обеспечения безопасности граждан, - подчеркнул Вячеслав Петров.