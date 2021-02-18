Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь меняется. На утро 19 февраля в регионе изменилась статистика по заболевших, выздоровевшим и умершим пациентам с коронавирусом.

Как стало известно, на утро 19 февраля коронавирус выявили у 70 жителей региона. В общей сложности с начала пандемии 31 035 человек. вместе с этим 99 человек за минувшие сутки выздоровели, а общее число тех, кто сумел одолеть болезнь, достигло 29 943 человек.

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом выросло до 550. При этом один случай смерти был зафиксирован за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 542 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1846 человек.