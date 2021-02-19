Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 февраля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом в Кузбассе изменилась. Появились как новые заболевшие, так и выздоровевшие.

На утро 20 февраля общее число заболевших составляет 31 103 человека, из которых 68 выявили за последние сутки. Выздоровевших - 30 032 человека, из которых за минувшие сутки тесты на ковид оказались отрицательными у 89.

Кроме того, один из пациентов скончался. Число случаев летального исхода достигло 551 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 520 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1705 человек.