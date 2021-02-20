Пятеро кузбассовцев спасли из горящего дома 13 человек. ФОТО: пресс-служба АПК

Пятеро кузбассовцев не задумываясь бросились в горящий дом, чтобы предупредить людей о пожаре и спасти тех, кто в этом нуждается. Накануне 23 февраля Сергей Цивилев поблагодарил их за отвагу и вручил медали «За честь и мужество».

Тот ноябрьский вечер перевернул жизни двух десятков людей. Была ночь, когда трое друзей - военнослужащий части специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ Илья Мельников, младший инспектор управления по конвоированию ГУФСИН России по Кузбассу города Мариинска Алексей Шлома и выпускник Мариинского политехнического техникума Максим Кирзо ехали на автомобиле по городской улице. Неожиданно они увидели дым и отблески огня. Пожар! Друзья тут же помчались к горящему дому. Когда они оказались возле него, крыльцо уже было объято пламенем, а ядовитый дым мог вот-вот погубить полтора десятка жизней. Не сговариваясь, приятели принялись стучать в окна, чтобы разбудить жильцов.

Тут к ним присоединились еще два молодых человека: студент Мариинского политехнического техникума Никита Масалов и Александр Бубнов. Они, увидев пожар, не смогли остаться в стороне: кому-то может потребоваться их помощь…

Молодые люди смогли попасть в дом и принялись стучать в двери. Из одной из квартир они успели спасти полуторагодовалую девочку, а из другой - пятилетнего мальчика. Кроме того, на руках они вынесли на свежий воздух женщину-инвалида: она не могла передвигаться без коляски. Увы, не удалось спасти одну из жительниц дома.

Огонь уничтожил семь квартир. Предварительно, причиной пожара называют поджог. А вот молодых людей, которые пришли на помощь жильцам дома, чествовали в преддверии Дня защитника Отечества.

- Защитники Отечества - это не только ветераны, военнослужащие и работники правоохранительных органов, но и те, кто всегда готов прийти на помощь людям в трудную минуту. Вы не остались в стороне, смогли быстро сориентироваться в сложной ситуации. Спасибо за храбрость и неравнодушие. Мы гордимся вами, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, вручая награды героям.

Как рассказал Максим Кирзо, героями молодые люди себя не считают, но при этом называют выполненные действия единственно правильными в экстремальной ситуации. Максим родился в Мариинске, с детства занимается самбо и рукопашным боем, после окончания техникума служил в армии. Сейчас устраивается в 1-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу. Еще один герой, Александр Бубнов, получит заслуженную награду после возвращения со службы.