Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

День за днем мы следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе. А самые последние и актуальные новости сообщаем вам.

На утро 21 февраля выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь общее число заболевших достигло 31172 человек. Одновременно с этим еще 93 пациента выздоровели – теперь их тесты на COVID-19 отрицательны. Общее число выздоровевших с начала пандемии – 30 125 человек.

Число случаев летального исхода болезни осталось прежним – 551 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 496 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1828 человек.