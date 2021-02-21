Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в регионе меняется ситуации с коронавирусом. Так, на утро 22 февраля выросло число как заболевших и умерших, так и выздоровевших.

По данным оперштаба, еще у 67 жителей Кузбасса тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составляет 31 239 человек. Выросло и число тех, кто выздоровел. На сегодняшний день уже 30 222 кузбассовца вылечились от коронавируса, 97 из них – за минувшие сутки.

К сожалению, увеличилось и число летальных исходов. На утро 22 февраля стало известно о смерти 42-летнего новокузнечанина. Теперь общее число умерших составляет 552 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 465 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1895 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Статистика. Яндекс

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