27–28 февраля в Мариинске при поддержке Парламента Кузбасса в Мариинске пройдет Школа практической истории. 170 школьников и взрослых встретятся для изучения делового наследия сибирского купечества. Эксперт и соорганизатор проекта – Сергей Григорьев, председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса.Исследование истории сибирского купечества продолжается третий год в рамках деятельности Акселератора культурно-исторических проектов «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Это – серия проектов на северо-востоке Кузбасса. В 2021 году проект «Сибирское купечество: школа деловой истории» поддержан Фондом президентских грантов. Напомним, в 2020 году проект «Сибирская Австралия: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества» стал победителем Второго конкурса грантовой поддержки музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса.Исследователи изучают 20 фамилий мариинских купцов – меценатов, основателей славных мариинских династий. Также исследуют историю одного их старейших образовательных учреждений региона – Мариинской гимназии, основанной в 1902 году.По итогам работы Школы планируется создать банк историй с архивными документами Мариинского и Тисульского муниципальных районов, Чебулинского и Тяжинского муниципальных округов. Также в разработке – сценарии уроков патриотизма для школьников 5–11 классов и новые туристические маршруты. Деловой опыт сибирских предпринимателей преобразуют в управленческие образовательные кейсы, для выпускников школ подготовят книгу сибирских деловых купеческих кейсов.- Сегодня нужно стараться и искать интересные способы для привлечения и удержания внимания детей. В рамках Школы практической истории дети будут создавать книгу, где на реальных примерах из истории их родного края будут описаны типичные ситуации и жизненные вопросы и то, как к их решению подходили купцы и жители сто лет назад, – рассказал Сергей Григорьев.-«Школа практической истории» – это зарекомендовавшая себя в течение 15 лет увлекательная форма обучения школьников исследованию местной истории. Дети знакомятся с архивными материалами, при поддержке историков учатся осмыслять наследие и превращают его в управленческие кейсы. А кейс или схему решения вопроса можно применить в современной ситуации! Наш проект поможет вырастить 150 юных краеведов-исследователей, охватит 3000 школьников северо-востока Кузбасса, даст им ценностные ориентиры на основе локальной истории», – отметила автор и руководитель проекта Марина Балашкина, директор Центра практической истории.