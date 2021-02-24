Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы следим за развитием событий и сообщаем об этом вам.

Еще у 71 жителя Кузбасса медики диагностировали COVID-19 за минувшие сутки, и теперь общее число заболевших достигло 31 466 человек. Кроме того, зафиксирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Теперь число летальных исходов составляет 554 человека.

Растет и положительная статистика. У 73 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, тесты на ковид теперь отрицательные. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 30 508 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1733 человека.