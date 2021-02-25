20 лет роста и созидания

На сайте администрации города стартовало открытое общественное голосование по выбору территории, которая в следующем году может получить федеральное финансирование. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В Ленинск-Кузнецком городском округе при поддержке АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) стартовало голосование по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Конкурс проводится в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с целью поддержки региональных проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в города посетителей и туристов, развитию индустрии услуг. Организаторами выступают Правительство РФ и Министерство строительства РФ.

На сайте администрации города стартовало открытое общественное голосование по выбору территории, которая в следующем году может получить федеральное финансирование. В опросе предложено на выбор 3 общественных пространства: Городской парк (территория которого граничит с парком им. Горького), Пионерский парк, Сквер Мартовского восстания. Кроме того, горожане могут не ограничиваться этим списком и самостоятельно предложить площадку для создания комфортной городской среды.

Открытое голосование продлится до 19 марта. Более подробная информация: https://leninsk-kuz.ru/Interactive_questionnaires/?VOTE_ID=26

Следующим этапом станет совместная работа представителей городской администрации и архитекторов с жителями Ленинска-Кузнецкого над созданием концепции развития определённого по итогам опроса пространства, а также подготовка проектно-сметной документации для участия во Всероссийском конкурсе.

– Развитие бизнеса СУЭК в регионах присутствия непосредственно связано с повышением качества жизни населения, немаловажную роль в этом играют благоустройство и развитие инфраструктуры, – говорит Петр Пинтусов, заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» – Поэтому большое внимание уделяется разработке и актуализации планов развития шахтерских территорий в регионе совместно с муниципальными администрациями, работе над проектами, способными привлекать федеральные средства на развитие города и, таким образом, более эффективно и масштабно решать задачи развития территорий и региона в целом. Особенно важно и ценно то, что планирование и создание комфортной среды осуществляется совместными усилиями горожан, общественных организаций, профильных специалистов, представителей власти и бизнеса.

Отметим, что у Компании уже есть успешная практика поддержки территорий присутствия в конкурсе. Так, в 2020 году проект благоустройства парка «Вокзальный» в Мысках парка победил во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию в 2021 году определен грант в размере 70 миллионов рублей. Еще одним победителем конкурса в той же категории стал старейший город Новосибирской области - Куйбышев. Согласно проекту, преобразится центральная городская площадь. Реконструкция общественного пространства площади будет осуществлена с сохранением ее архитектурно-исторического наследия.