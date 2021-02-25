Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так по данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом.

Так, на утро 26 февраля медики диагностировали COVID-19 у 70 жителей Кузбасса. Теперь общее число заболевших составляет 31 516 человек.

Вместе с этим еще 69 пациентов уже прошли курс лечения и выздоровели. Теперь их тесты на ковид показывают отрицательные результаты. Общее же число тех, кто одолел болезнь, 30577 человек.. Кроме того, еще один житель Кузбасса, к которого ранее диагностировали коронавирус, скончался теперь число случаев летального исхода составляет 555 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1571 человек.