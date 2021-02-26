От штудии - к мастерствуОтправляемся на выставку.В Кемеровском областном художественном колледже проходит выставка «От штудии - к мастерству» преподавателя Сергея Тарханова, признанного российского мастера авторского рисунка. Художник постоянно удивляет разнообразием решений между натурой и фантазией, используя различные графические техники, раскрывающие его неординарное композиционное мышление.Своеобразие образного языка неотделимо в его графических произведениях от тонкого чутья театрального декоратора, в чем можно убедиться при знакомстве с такими произведениями, как «Танцор», «Воин», «Прогулки по Венеции», эскиз плаката к проекту пьесы «Буря» Уильяма Шекспира. Эти работы вдохновлены сценической стихией, приподнятое игровое начало выражается текучей трансформацией пластических масс, запечатленных в художественных образах.Название экспозиции, «От штудии - к мастерству», не случайно. В качестве штудий представлены студенческие работы Тарханова, сделанные во время обучения в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Широкий кругозор, чувство формы, знание законов композиции, умение владеть материалом - качества, приобретенные упорным ученическим трудом, позволяют художнику найти свой язык, свою эстетику в отношениях с натурой и в очередной раз удивить зрителей.Кемеровский художественный колледжпр. Шахтеров, 29До 31 марта, с 10.00 до 18.00Вход свободный*************************************************************************Тайна «Голубой камеи»Идем на завораживающий спектакль.Музыкальный театр Кузбасса приглашает на спектакль «Голубая камея». И страсти в нем ничуть не уступят мексиканским.Восемнадцатый век... Блестящая эпоха правления Екатерины II Великой, золотой век русской истории, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг. Время удивительных тайн, многие из которых будоражат умы и фантазию до сих пор.В высшем свете русской столицы переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Кто она? Откуда взялась? Екатерина II в гневе, она посылает известного ловеласа и героя русско-турецкой войны графа Алексея Орлова изловить авантюристку и привезти в Петербург. И Орлов отправляется навстречу приключениям и любви. В России Елизавету Тараканову ждут разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея - подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.Музыкальный театр Кузбассапр. Советский, 5226 февраля, начало в 18.3027 февраля, начало в 17.00Цена билетов: от 300 до 800 рублей*************************************************************************Маленькие дикариУчаствуем в постановке с элементами интерактива.Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает детей и их родителей на спектакль с элементами интерактивной игры «Маленькие дикари» по повести канадского писателя и художника Эрнеста Сеттон-Томпсона в рамках уже знакомого многим «Клуба любителей приключений».Спектакль рассказывает о приключениях мальчишек, которые решили поселиться в лесу и пожить жизнью индейцев.Как и водится на заседаниях «Клуба любителей приключений», маленькие зрители и их родители вместе с актерами узнают, как построить типи - палатку, подобную тем, в каких жили индейцы. Как без спичек развести костер. По каким приметам найти дорогу, если ты заблудился в лесу. Можно ли пить болотную воду, и многое другое.Этот спектакль поднимает темы дружбы, взаимовыручки и смелости в трудных ситуациях!Театр для детей и молодежиул. Арочная, 1728 февраля, начало в 11.00Цена билетов: 300 рублей*************************************************************************Школьная старинаУзнаем, как раньше обходились без компьютеров и планшетов.Музей «Красная Горка» приглашает юных кемеровчан и их родителей совершить самое настоящее путешествие в прошлое.Ребята дошкольного и младшего школьного возраста познакомятся с удивительной страной ученических традиций и ее историей. В этом им помогут предметы школьной старины - канцелярские принадлежности прошлого века: блокноты, прописи, тетради, карандаши, промокашки, учебники, а также школьная форма и ученическая парта. Школьники узнают, где и когда появились первые шариковые ручки. В течение программы каждому участнику представится возможность написать послание настоящим гусиным пером с использованием чернил.Музей «Красная Горка»ул. Красная Горка, 1727 февраля, начало в 11.00Цена билетов: от 150 до 200 рублей*************************************************************************Ну а что такого в ткани?Ищем необычное в обычном с интересным мастер-классом.Лаборатория выходного дня «Почемучкино» Кемеровской библиотеки для детей и юношества вновь приглашает детей и взрослых на познавательное занятие для малышей. На встрече дети узнают историю создания тканей, познакомятся со всем их разнообразием. С помощью простых экспериментов дети испытают кусочки ткани на прочность, легкость и промокаемость. А еще - рассмотрят тактильные книги, страницы которых сшиты из ткани, примут участие в подвижных играх и послушают сказку Зденека Милера «Кротик и штанишки».Ну а в финале занятия участников ждет мастер-класс «Сова» в технике лоскутного шитья.Кемеровская библиотека для детей и юношестваул. Арочная, 21а27 февраля, начало в 11.00Цена билетов: 100 рублей