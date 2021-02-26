Что скрывается за стенами ЗАТОНаблюдаем за трансформацией библейского мифа.Каждый город хорош по-своему. Современные многоэтажки мегаполисов завораживают четкостью и стремительностью линий, а деревянные домики провинциальных городков, словно на машине времени, переносят в детство - к теплой печке и бабушкиным пирожкам. И даже безликие серые панельные дома у каждого из нас по-своему отзываются в сердце.Но есть и другие города - закрытые. Их называют ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование. Здесь жизнь словно застыла. Нет преступности, нет эпидемий, все аномально благополучно. Здесь течет какая-то своя аномальная реальность, совершенно оторванная от обычного мира. А один из народных праздников - день, когда руководителя градообразующего военного предприятия, Николая Зайцева, оправдали и освободили из заключения.Этот праздник отмечается каждый год. Николай несет на себе бремя «покровителя города», и все преподносят ему подарки. Но и в этой семье есть свои скелеты в шкафу. И разгадать непростые тайны пытаются дети Николая.Отметим, что сюжет «ЗАТО» - это трансформация библейского мифа об Иове. Как это воплотилось на сцене - смотрите сами!Новокузнецкий драматический театрпр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-4326, 27 февраля, начало в 18.30Цена билетов: от 400 до 800 рублей*************************************************************************Как получить ответ на вопрос?Задаем правильные вопросы и, возможно, получаем ответы.Каждая наивная история имеет далеко не наивный смысл. Вот, например, жил-был Слоненок. Он смотрел на мир чистыми глазами и пытался понять: почему? Почему светит солнце? Почему звери не похожи друг на друга? Почему трава зеленая? Да много ли разных почему может быть в голове у Слоненка?!И взрослые терпеливо давали ему ответы на сто тысяч почему. Смотрели на него и не понимали: как может быть интересно, почему цветы такие красивые или почему ночью темно? И, в конце концов, возвращались к своим, взрослым делам - таким важным и таким неотложным, что времени и места для Слоненка попросту не находилось.И тогда Слоненок решает самостоятельно отправиться на поиск ответов на свои важные вопросы. Он смело шагает к своей цели и неожиданно получает вознаграждение, на которое не смел и рассчитывать.Театр кукол «Сказ»пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-6028 февраля, начало в 11.00 и 13.00Цена билетов: от 200 до 300 рублей*************************************************************************Природой дышим, чувствуем, живем…Идем на персональную выставку.Родная природа всегда прекрасна. В каждом нарисованном листочке и травинке, напоенных сибирским солнцем, чувствуется что-то щемящее родное, отзывающееся в самой глубине души. Возможно, поэтому картины художников из Кузбасса так близки новокузнечанам.Вот, например, пейзажи Бориса Дрожжина - они подкупают своей свежестью и тем, что каждый уголок кажется таким родным и близким, что кажется: выгляни в окно - и увидишь именно этот лес, это небо, эти травы и цветы. А какие нежные и реалистичные натюрморты представлены на его персональной выставке!К слову, эта выставка не просто персональная - она юбилейная. Совсем недавно Борису Дрожжину исполнилось 75 лет. Он родился в поселке Мундыбаш, потом получил высшее образование в Московском народном университете имени Крупской. Работал художником-оформителем. Борис Егорович - свободный художник, состоит в объединениях самодеятельных художников «Палитра» и «Сибирские просторы». Является участником городских и областных выставок.Новокузнецкий художественный музейул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходнойЦена билетов: от 100 до 500 рублей*************************************************************************Удастся ли Хануме устроить свадьбу?Следим за тем, как две свахи борются за жениха.Любви все возрасты покорны, для нее нет разделения на бедных и богатых, ведь это чувство способно объединить два любящих сердца, независимо от социального статуса.Вот, например, князь Пантиашвили хочет жениться и просит о помощи знаменитую сваху Хануму. И она уже присмотрела ему невесту. И одновременно с этим другая сваха, Кабато, хочет женить князя на Соне, дочери богатого купца Микича Котрянца. И все бы ничего, вот только в Соню влюблен Коте, племянник князя Пантиашвили. И молодые люди вполне официально встречаются: он дает девушке частные уроки.И вот все завертелось и закружилось: два влюбленных сердца могут быть разлучены, две свахи тянут одеяло каждая на себя, а бедный князь и сам уже не знает, что делать…Но в итоге, как всегда в оперетте, торжествует любовь!В спектакле заняты ведущие артисты театра «Московская оперетта», других музыкальных театров Москвы. В главных ролях: народная артистка России Елена Ионова и лауреат конкурса «Романсиада» Дмитрий Шумейко.ДК «Алюминщик»ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-554 марта, начало в 18.30Цена билетов: от 700 до 1400 рублей*************************************************************************А что было потом?Смотрим спектакль «Внучка Красной Шапочки».Вспомните свое детство: мама или бабушка читают вам удивительно захватывающую книгу, горит приглушенный свет, и ваше воображение живо рисует то темные чащи леса, то светлые яркие полянки, то молочные реки с кисельными берегами, а то и Чудо-юдо Рыбу кита…Но вот перевернута последняя страница, прочитана последняя строка - и такая волшебная сказка продолжает существовать лишь в вашей памяти. А вы, будучи маленьким ребенком, терзаетесь вопросом: а что же было потом? А было ли это «потом»?И актеры театра «СинТезис» тоже когда-то задавали такие вопросы, а теперь, на радость ребятне, дают на них ответы! И они готовы поведать вам о том, что случилось после того, как Волк съел Красную Шапочку, и после того, как охотники спасли ее и Бабушку. На самом деле сказка на этом не закончилась. А вот о том, что было дальше, вы сможете узнать сами!Театр «СинТезис»Пр. Кузнецкстроевский 1, т.: (384-3) 46-42-6527 февраля, начало в 11.00Цена билетов: от 150 до 200 рублей