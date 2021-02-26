Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 февраля: 67 заболели, 68 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно получает развитие ситуация с коронавирусом в регионе. Мы же следим за развитием ситуации и сообщаем обо всех изменениях вам.

В общей сложности 31 651 человека с коронавирусом выявлено в Кузбассе с начала пандемии, из них 67 - за минувшие сутки. Все они сейчас получают необходимое лечение. Вместе с этим число тех, кто уже поборол болезнь, достигло 30 718 человек. О 68 новых случаях выздоровления оперштаб сообщил утром 27 февраля. Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 556 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 377 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1545 человека.

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