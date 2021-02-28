Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, как изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки.

Согласно данным оперштаба, на утро 1 марта коронавирус подтвердился еще у 72 жителей Кузбасса.Общее число заболевших с начала пандемии составляет 31 723 человека. Кроме того, еще у 76 человек тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Теперь общее число выздоровевших составляет 30 794 человека.

Выросла и печальная статистика: скончался один из жителей Кузбасса, у которых ранее подтвердился коронавирус. Теперь общее число умерших составляет 557 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 372 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.