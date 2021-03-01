Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как изменилась ситуация с коронавирусом в регионе за минувшие сутки? Мы расскажем об этом.

Как сообщает оперштаб региона, на утро 2 марта выявлено 55 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 31 778 таких случаев. Из них 30 867 человек уже побороли болезнь и выписаны из больниц. О последних 73 выздоровевших пациентах стало известно на утро 2 марта. Кроме того, в регионе скончался один из пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус. На сегодняшний день зарегистрировано 558 таких случаев.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 353 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1565 человек.