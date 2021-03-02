Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Как изменилась ситуация с коронавирусом в регионе за минувшие сутки? Мы расскажем об этом.

Как сообщает оперштаб региона, на утро 3 марта выявлено 54 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 31 832 таких случая. Из них 30 950 человек уже побороли болезнь и выписаны из больниц. О последних 83 выздоровевших пациентах стало известно на утро 2 марта. А вот число смертей среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки не изменилось: на сегодняшний день зарегистрировано 558 таких случаев.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1560 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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