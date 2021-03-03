Турнир во имя дружбы

Награды турнира оспаривали почти 300 юных лыжников. Фото: Дарья САФОНОВА.

В Топках прошли XXI Областные традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка. Состязания проводятся при поддержке холдинга «Сибирский цемент» и входят в календарь официальных стартов как один из этапов Кубка Кузбасса.

Особенная гонка

По традиции в канун Дня защитника Отечества спортивная база «Лесная» становится центром притяжения юных лыжников из разных уголков Кузбасса. Начиная с 2000 года здесь проходят областные соревнования памяти известного топкинца, участника боевых действий в Афганистане Владимира Лепнюка. Масштабность состязаний в полной мере можно оценить на торжественной церемонии открытия - около 300 построившихся юношей и девушек из 22 команд готовы выйти на старт. Участников гонки приветствуют друзья, боевые товарищи Владимира Александровича и организаторы турнира.

- Надеемся, что наши соревнования будут и впредь привлекать талантливых молодых спортсменов, которые порадуют яркими забегами и красивым финишем, - отмечает глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов. - У нас всегда была сильная школа лыжников, молодежь и сегодня поддерживает славные спортивные традиции.

Владимир Лепнюк и сам был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону, побеждал на первенствах областного и федерального уровня. В 1999 году он трагически погиб, и в память о друге детства руководители «Сибцема» решили организовать турнир по лыжным гонкам. Сначала в нем участвовало несколько десятков человек, но со временем состязания стали большим событием в спортивной жизни региона.

- Поддерживая турнир, мы вносим собственный вклад в развитие кузбасского спорта, помогаем сохранить память о прекрасном человеке, верном друге, настоящем воине Владимире Лепнюке, - подчеркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Посоревноваться с кузбасскими лыжниками сегодня приезжают воспитанники спортшколы поселка Каменск Республики Бурятия, где расположен работающий в составе холдинга Тимлюйский цементный завод.

- Приезжаем в Кузбасс уже несколько лет благодаря поддержке «Сибирского цемента». Для ребят это целое приключение, они все лето готовятся к гонке в Топках. В этом году привезли 13 юных спортсменов, им интересно познакомиться со сверстниками из другого региона, сравнить свой уровень подготовки, - рассказывает тренер бурятской команды Александр Бурлаков.

По стопам чемпионов

Спортивная дружба и преемственность поколений - главные особенности соревнований памяти Владимира Лепнюка. Здесь в разные годы выступали такие именитые кузбассовцы, как серебряный призер зимних Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных и двукратная чемпионка Европы по биатлону Евгения Павлова. А сегодня на старт выходит юная звездочка - 17-летняя Милена Андреева из команды Топкинского муниципального округа.

- Настрой перед гонкой самый боевой, победа для меня очень важна. Это престижные соревнования, а для нас, топкинцев, они имеют особое значение. Есть расхожее мнение, что дома и стены помогают, но даже на домашней трассе нужно всегда полностью выкладываться, - говорит Милена Андреева.

К слову, лыжные трассы в «Лесной», по общему мнению участников, отлично подготовлены. На базе созданы все условия для проведения крупных стартов: «Сибцемом» построен современный административный корпус с раздевалками и тренажерным залом, проложена соответствующая мировым стандартам лыжероллерная трасса.

Победа в честной борьбе

Ребята бегут классическим стилем в трех возрастных группах: старшие спортсмены, 2003-2004 года рождения, преодолевают 7,5 и 5 километров соответственно, лыжники 2005-2006 года рождения - 5 и 3 километра, дистанции для самых юных, 2007 года рождения и младше, составляют 3 и 2 километра. Дисциплина одна для всех - гонка с раздельным стартом, где интрига сохраняется до самого конца. Иногда исход борьбы решают доли секунды, поэтому перед забегами на ногах лыжников закрепляют специальные чипы для высокоточного хронометража. Результат каждого участника в онлайн-режиме транслируется на электронном табло. Однако на финише также дежурят судьи с секундомерами.

- На соревнованиях высокого уровня предусмотрен двойной хронометраж. Это для подстраховки, ведь даже на международных стартах электроника может выйти из строя. У нас, к счастью, таких случаев не было, - поясняет главный судья состязаний Александр Бейм.

По итогам гонки Милена Андреева одержала уверенную победу среди девушек старшей возрастной группы. Но в целом команда Топкинского округа, считавшаяся фаворитом соревнований, заняла только четвертое место. Лучший общекомандный результат показали ребята из Междуреченска, воспитанники кемеровской СШОР № 3 стали вторыми, а лыжники из Полысаева замкнули тройку сильнейших. Лидеры личного первенства, а также тренеры золотых медалистов получили кубки, медали, дипломы и денежные премии от «Сибцема». Памятные подарки от главы Топкинского муниципального округа вручены лыжникам, занявшим четвертые и пятые места.