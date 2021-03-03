Начальник управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому Федеральному округу Павел Данченко 3 марта приехал с рабочим визитом в Кузбасс. В Новокузнецке он принял участие Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Кемеровская область – Кузбасс».В ходе мероприятия представитель ведомства рассказал, какие меры сегодня принимаются для защиты предпринимателей в Сибири. Так, по требованиям прокуроров в 2020 году было отменено или изменено почти 5 тысяч незаконных правовых актов, а также приняты акты, необходимые для нормальной работы бизнеса, снижающие налоговую нагрузку на бизнес.Отдельное внимание специалисты уделяют необоснованным внеплановым проверкам бизнеса. Со стороны контролирующих органов их число увеличилось почти в два раза – с 5 981 до 12 977. Треть из них прокуроры отклонили.-На особом контроле прокуроров остаются вопросы оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов. После принятых прокурорами мер в 2020 году в округе погашены долги на сумму более 6,5 миллиарда рублей, - рассказали в прокуратуре Кузбасса.Эффективное взаимодействие с представителями бизнеса, системный подход к защите прав предпринимателей, личные встречи и другие меры позволили в прошлом году защитить права более 3,5 тысяч субъектов бизнеса в Сибири. К ответственности за нарушения их прав привлечено почти 6 тысяч должностных лиц органов власти разного уровня и контролеров, возбуждено 12 уголовных дел.После конференции Павел Данченко вместе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Кузбасса приняли обращения от предпринимателей. В числе вопросом, которые волновали представителей бизнеса, были - неправомерные действия контролирующих органов, незаконные действия правоохранительных органов, на их бездействие, невозбуждение дела в отношении мошенника.Также представитель генпрокуратуры провел и личный прием граждан. Пришедшие на встречу жители Новокузнецка просили повлиять на управляющие компании, которые бездействуют при уборке снега и льда с крыш, оказать содействие при невыплатах зарплат, размещении в интернете запрещенной информации, невыполнении одной из организаций обязанности по перечислению в соответствии с исполнительным производством удержанных из заработной платы денежных средств, другой – по оплате договора водоснабжения. Интересовала горожан и законность прекращения исполнительных производств, перекрытие бетонными блоками проезда к многоквартирному дому.По всем обращениям Павел Данченко поручил провести проверку и.о. прокурора Кузбасса Андрею Тимошичеву, а также в случае нарушений принять меры.