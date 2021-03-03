Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как изменилась ситуация с коронавирусом в регионе за минувшие сутки? Мы расскажем об этом.

Как сообщает оперштаб региона, на утро 4 марта выявлено 54 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 31 886 таких случаев. Из них 31 003 человека уже побороли болезнь и выписаны из больниц. О последних 53 выздоровевших пациентах стало известно на утро.

Также за минувшие сутки скончалась еще одна пациентка.

- У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Гурьевске, - сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день всего зарегистрировано 559 летальных случаев.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1605 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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