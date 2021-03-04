«Петровская Масленица» в Кузбассе: Ярко, весело и шумно проводим зиму!

Готовимся провожать зиму и встречать весну. Фото: Архив "Томской Писаницы"

Некоторые не ждали, но многие надеялись – и вот, в регионе снята еще часть ограничений по коронавирусу и разрешено отметить один из любимых всеми праздников – Масленицу!

Музей-заповедник «томская Писаница» приглашает всех жителей региона на двухдневную «Петровскую Масленицу» с царских размахом: 13 марта здесь ждут юных посетителей с родителями, а 14 марта — всех-всех-всех.

Предстоящий праздник – это не только возможность насладиться отдыхом в живописном месте в окружении чистого бора, но и поучаствовать всем вместе в кулинарном достижении — возведении 3-х метровой блинной башни. Максимальная высота ее будет зафиксирована Книгой Рекордов России и навсегда окажется в истории.

А слабо сделать выше? Фото:Архив "Томской Писаницы"

В воскресенье, 14 марта, гостей ждет праздник поистине царского размаха! В программе:

-большое театрализованное представление,

-взятие сразу двух снежных крепостей,

- захватывающие конкурсы и призы,

- лучшие народные игры эпохи Петра I,

- высоченный масленичный столб для добрых молодцев,

- широкая ярмарка с ремесленниками со всей Сибири,

- 7-метровое чучело Масленицы и многое другое.

Сожжение чучела Масленицы - неотъемлемая традиция праздника. Фото:Архив "Томской Писаницы"

В субботу, 13 марта, музей-заповедник для своих маленьких гостей организует игры на свежем воздухе, веселые конкурсы с подарками от партнеров, традиционную масленичную карусель, традиционную масленичную карусель, сожжение чучела зимы, а также мастер-класс по выпеканию блинов в рамках Рекорда России – все будут вместе строить блинную башню. Развлекать детей и родителей будет ростовые куклы и скоморохи.

Все желающие в праздник Масленицы смогут познакомиться с традициями русско-народного празднования времен Петра I. Радостное при этом настроение гарантировано. А если не сойдет снег, то предстоит и веселое катание на горках.

Сбор гостей с 12.00, начало праздничной программы в 13.00. Сожжение чучела запланировано на 16.00 часов (± 30 минут).

Стоимость детского/льготного билета 300 рублей, взрослого — 400 рублей. Дети до 4 лет (включительно) проходят бесплатно.

Также все желающие могут приобрести комплексный «Праздничный билет», который включает в себя: проезд до «Томской Писаницы» и обратно, оплату входного билета в музей, экскурсию с гидом на древнее святилище Томская писаница, а также памятный жетон «Масленица» на удачу.

Стоимость «Праздничного билета»: 1000 рублей — для взрослых, 800 рублей — для детей. Бронирование по номеру 8-800-600-9293.