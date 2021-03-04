«Петровская Масленица» в Кузбассе: Ярко, весело и шумно проводим зиму!

Готовимся провожать зиму и встречать весну. Фото: Архив "Томской Писаницы"
Некоторые не ждали, но многие надеялись – и вот, в регионе снята еще часть ограничений по коронавирусу и разрешено отметить один из любимых всеми праздников – Масленицу!
Музей-заповедник «томская Писаница» приглашает всех жителей региона на двухдневную «Петровскую Масленицу» с царских размахом: 13 марта здесь ждут юных посетителей с родителями, а 14 марта — всех-всех-всех.
Предстоящий праздник – это не только возможность насладиться отдыхом в живописном месте в окружении чистого бора, но и поучаствовать всем вместе в кулинарном достижении — возведении 3-х метровой блинной башни. Максимальная высота ее будет зафиксирована Книгой Рекордов России и навсегда окажется в истории.
А слабо сделать выше? Фото:Архив "Томской Писаницы"
В воскресенье, 14 марта, гостей ждет праздник поистине царского размаха! В программе:
-большое театрализованное представление,
-взятие сразу двух снежных крепостей,
- захватывающие конкурсы и призы,
- лучшие народные игры эпохи Петра I,
- высоченный масленичный столб для добрых молодцев,
- широкая ярмарка с ремесленниками со всей Сибири,
- 7-метровое чучело Масленицы и многое другое.
Сожжение чучела Масленицы - неотъемлемая традиция праздника. Фото:Архив "Томской Писаницы"
В субботу, 13 марта, музей-заповедник для своих маленьких гостей организует игры на свежем воздухе, веселые конкурсы с подарками от партнеров, традиционную масленичную карусель, традиционную масленичную карусель, сожжение чучела зимы, а также мастер-класс по выпеканию блинов в рамках Рекорда России – все будут вместе строить блинную башню. Развлекать детей и родителей будет ростовые куклы и скоморохи.
Все желающие в праздник Масленицы смогут познакомиться с традициями русско-народного празднования времен Петра I. Радостное при этом настроение гарантировано. А если не сойдет снег, то предстоит и веселое катание на горках.
Сбор гостей с 12.00, начало праздничной программы в 13.00. Сожжение чучела запланировано на 16.00 часов (± 30 минут).
Стоимость детского/льготного билета 300 рублей, взрослого — 400 рублей. Дети до 4 лет (включительно) проходят бесплатно.
Также все желающие могут приобрести комплексный «Праздничный билет», который включает в себя: проезд до «Томской Писаницы» и обратно, оплату входного билета в музей, экскурсию с гидом на древнее святилище Томская писаница, а также памятный жетон «Масленица» на удачу.
Стоимость «Праздничного билета»: 1000 рублей — для взрослых, 800 рублей — для детей. Бронирование по номеру 8-800-600-9293.