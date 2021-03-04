«Разрез Кийзасский» выполняет свои обещания

Директор ООО УК "Сибантрацит Мыски" (управляет "Разрезом Кийзасским") Михаил Щипачев в ходе экосовета пообщался с местными жителями. Фото: пресс-служба "УК Сибантрацит".

Лучше один раз увидеть

Общественный совет по экологии при главе Мысковского городского округа был создан сравнительно недавно – в конце 2019 года. В его состав вошли местные жители: депутаты, сотрудники местной администрации, руководители общественных организаций и представители коренного народа Кузбасса – шорцы. Прежде члены совета чаще всего встречались в стенах городской администрации и там обсуждали вопросы, связанные с экологией. Однако, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому у руководства города родилась идея проводить советы на территории промышленных предприятий. Первопроходцем стал «Разрез Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит).

Мысковчане смогли лично увидеть, как работают три пылеподавляющие системы, расположенные на станции. Установки генерируют мощный направленный поток мелкодисперсной влаги, распыляя ее на расстояние свыше 100 метров. Создается антипылевая завеса, которая улавливает и осаждает пыль. Эти системы функционируют круглогодично. Таким образом, установки не дают пыли подняться в воздух, что позволяет защитить от воздействия на окружающую среду. Кроме того, на углепогрузочной станции установлены две шумопылеподавляющих экрана высотой 10 метров. Населенные пункты Мысковского городского округа максимально защищены от угольной пыли.

Пылеподавляющая система «Разрезе Кийзасском». Фото: пресс-служба "УК Сибантрацит".

О работе оборудования рассказывали директор ООО УК «Сибантрацит Мыски» (управляет «Разрезом Кийзасским») Михаил Щипачев, технический директор ООО ''УК ''Сибантрацит'' Александр Петров и главный инженер Антон Шаров. Сотрудники угледобывающего предприятия также ответили на все интересующие вопросы местных жителей.

«Предприятие ведет большую работу по обеспечению экологической безопасности. Для нас очень важно общаться с вами, мысковчане, прислушиваться к мнению неравнодушных жителей. Мы всегда готовы к открытому диалогу», — сказал Михаил Щипачев.

«Разрез Кийзасский» продолжит реализовывать масштабные экологические программы и в 2021 году. Фото: пресс-служба "УК Сибантрацит".

«Разрез Кийзасский» реализует множество экологических инициатив с начала своей работы. Так, за последние три года силами компании было высажено более 100 тысяч хвойных и лиственных деревьев. Не оставляет предприятие без внимания и восстановление водных ресурсов региона. В 2020 году в реки и озера Сибири силами «Разреза Кийзасского» выпустили 40 тысяч мальков хариуса и 70 тысяч мальков муксуна. Осенью того же года при активной поддержке предприятия завершены работы по подготовке 25 гектар почвы к тому, чтобы весной высадить на них около 90 000 саженцев ели сибирской. В 2021-ом году будут реализовано множество подобных и новых экологических мероприятий.

Есть контакт!

В состав совета вошли неравнодушные к судьбе родного города жители. Например, Зинаида Стефанович живет в Мысках всю жизнь и никуда не собирается переезжать. Именно поэтому женщина несколько лет назад вошла в состав городского Совета народных депутатов. Ее цель – улучшить жизнь мысковчан. Зинаида с любовью и трепетом относится к богатой природе Кузбасса, экологические вопросы ее волнуют чуть ли не в первую очередь:

«Мы пристально следим за всеми угольными предприятиями города, и я хочу отметить, что «Разрез Кийзасский» никогда не игнорировал наши обращения. Угольщики шли нам навстречу, отчитывались о проделанной работе. Сегодняшнее мероприятие – яркое тому подтверждение. Мы с жителями побывали на разрезе, увидели, что пылеподавляющие пушки эффективно работают, а значит предприятие выполняет свои обещания», — поделилась Зинаида Стефанович.

Представители «Разреза Кийзасского» ответили на интересующие вопросы жителей, обратили внимание на болевые точки, а самое главное заверили, что ни одна проблема не останется без внимания. Фото: пресс-служба "УК Сибантрацит".

Еще один участник экологического совета Александр Колышкин уверен, что экологические проблемы не могут решаться в одностороннем порядке. По его мнению, заинтересованным жителям нужно быть в постоянном контакте с руководством угледобывающих предприятий, которые расположены на территории Мысковского городского округа:

«Разрез Кийзасский» можно ставить в пример другим предприятиям за их открытость и способность вести конструктивный диалог. Вот и сегодня, находясь на углепогрузочной станции, мы общаемся не с рядовыми сотрудниками, а с руководителями, в том числе с директором. Михаил Сергеевич ответил на все интересующие вопросы, обратил внимание на болевые точки, а самое главное заверил, что ни одна проблема не останется без внимания», поделился Александр Колышкин.

Один из общественных активистов - Александр Колышкин. Фото: пресс-служба "УК Сибантрацит".

Экологический совет при главе города работает с января по декабрь, его члены собираются по мере необходимости. Депутаты и общественники следят не только за деятельностью «Разреза Кийзасского», но и других предприятий. Организовывать выездные встречи – становится традицией. Поэтому в следующий раз мысковчане также соберутся на территории промышленного объекта, чтобы не только обсудить злободневные экологические вопросы, но «нащупать» пути их решения. Куда именно поедут общественники – решат они сами в ходе встреч экосовета.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, мировой лидер по выпуску высококачественного антрацита. Группа объединяет АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области и ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской. На территориях присутствия компания участвует в реализации значимых социальных проектов.