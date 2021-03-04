Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

На утро 5 марта еще у 53 кузбассовцев выявили коронавирусом. На сегодняшний день общее число с подтвержденным коронавирусом достигло 31 939 человек.

Отметим также, что 51 пациент за прошедшие сутки выздоровел, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала пандемии, достигло 31 504 человек.

Есть и еще приятные новости: за сутки в регионе не было ни одного случая смерти среди пациентов с ковидом. Число умерших с подтвержденным COVID-19 составляет 559 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1582 человека.