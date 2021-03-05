Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

На утро 6 марта еще у 56 кузбассовцев выявили коронавирус. На сегодняшний день общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 31 995 человек.

Отметим также, что 49 человек за прошедшие сутки выздоровели, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала пандемии, достигло 31 103.

Число умерших с подтвержденным COVID-19 составляет 560 человек. О последнем случае летального исхода стало известно утром 6 марта.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1553 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекса

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