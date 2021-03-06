Масленица 2021 в Кемерове: программа праздничных мероприятий, что и где посмотреть

На "Томской Писанице" праздник будет длиться два дня подряд. Фото: "Томская Писаница"

Вопреки прогнозам пессимистов Масленице 2021 в Кемерове быть! Это стало возможным благодаря временному запрету на проведение массовых мероприятий, поэтому грех этим не воспользоваться. Ну а мы расскажем, какая праздничная программа ждет горожан и куда можно будет сходить всей семьей.

Гуляем по-царски в «Томской Писанице»

На масленичной неделе музей-заповедник организовал для своих гостей двухдневную культурную программу.

Так, в субботу, 13 марта, здесь ждут детей с родителями. Музей-заповедник организует для своих маленьких гостей игры на свежем воздухе, веселые конкурсы с подарками от партнеров, традиционную масленичную карусель, традиционную масленичную карусель, сожжение чучела зимы, а также мастер-класс по выпеканию блинов в рамках Рекорда России – все будут вместе строить блинную башню. Развлекать детей и родителей будет ростовые куклы и скоморохи. Все желающие в праздник Масленицы смогут познакомиться с традициями русско-народного празднования времен Петра I. Радостное при этом настроение гарантировано. А если не сойдет снег, то предстоит и веселое катание на горках.

А 14 марта приглашаются все! В программе: большое театрализованное представление, взятие сразу двух снежных крепостей, захватывающие конкурсы и призы,

лучшие народные игры эпохи Петра I, высоченный масленичный столб для добрых молодцев, широкая ярмарка с ремесленниками со всей Сибири, 7-метровое чучело Масленицы и многое другое.

Все желающие могут приобрести комплексный «Праздничный билет», который включает в себя: проезд до «Томской Писаницы» и обратно, оплату входного билета в музей, экскурсию с гидом на древнее святилище Томская писаница, а также памятный жетон «Масленица» на удачу. Забронировать тур можно по телефону: 8-800-600-9293.

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

13 и 14 марта, начало в 13.00

Цена билетов: детский/льготный - 300 рублей, взрослый — 400 рублей. Дети до 4 лет (включительно) проходят бесплатно. «Праздничный билет»: 1000 рублей — для взрослых, 800 рублей — для детей.

В "Парке Чудес" на Масленицу заработают аттракционы. Фото: Максим СЕРКОВ

«БЛИН-PARTY» в Парке Чудес

Кемеровский Парк Чудес приглашает горожан и гостей города на поистине жаркую Масленицу. Все воскресенье будут работать аттракционы: «Летающие драконы», «Вальс», «Веселые горки», «Автодром», паровозик «Башмачок», игровые автоматы.

Гостей праздника ждут конкурсы, щедрые подарки, сжигание чучела Масленицы, призовой столб и вместе с ним 21 мегаприз, детская анимация, игротека, фотозоны с профессиональными фотографами. Также будет организовано катание на пони. Ну а если кто-то станет замерзать, работают зоны обогрева «финские свечи».

Парк Чудес

Ул. Кирова, 4

14 марта, начало в 14.00

Вход свободный

Библиотека предлагает погрузиться в самобытные праздничные традиции. Фото: Библиотека для детей и юношества

Студия «Лукоморье» в библиотеке

Уже давно не считается, что библиотека – это скучно. Как раз наоборот – здесь можно не только взять приглянувшуюся книгу, но и полноценно отметить праздник.

На Масленицу кемеровская библиотека для детей и юношества приготовила для своих читателей интересную и – надо сказать – очень уютную программу. Участники познакомятся с русскими народными песнями о масленице, подробнее узнают о традициях праздника, о народных гуляниях и традиционных развлечениях и играх. В некоторых из таких развлечений ребята сами попробуют поучаствовать. Также ребята смогут отведать традиционное масленичное кушанье – блины и узнают рецепт и некоторые секреты их приготовления. На творческой части встречи все участники изготовят символ праздника - традиционную русскую куклу масленичку из ткани и ниток. Такие куклы, кстати, были не только игрушками для детей, но и оберегами.

Библиотека для детей и юношества

Ул. Арочная, 17

14 марта, начало в 11.00

Цена билетов: 100 рублей (вход по читательским билетам)