Задержанный в Кемерове новосибирец сознался в убийстве 17-летней девушки. ФОТО: соцсети

19-летний молодой человек из Новосибирска сознался в убийстве своей 17-летней сожительницы. После того, как изрезал девушку ножом, новосибирец сбежал в Кемерово.

Ничем хорошим не закончилось сожительство 19-летнего парня из Новосибирска и его 17-летней подруги. Молодой человек поругался со своей подругой, а потом взял в руки нож. Девушка не восприняла угрозу всерьез, поэтому и на помощь сразу не позвала. А бывший возлюбленный стал бить ее ножом в шею. Позже эксперты насчитали не менее 35 нанесенных ударов, от которых девушка скончалась. По данным осведомленного источника, молодой человек совершил убийство в ночь на 7 марта, а потом отправился к знакомой в Кемерово, чтобы выговориться.

Впрочем, когда новосибирца задержали, он сам сообщил все подробности сотрудникам новосибирского Следственного комитета. Попав на место преступления, он подробно описал все, что случилось 7 марта в квартире дома на улице Кошурникова Новосибирска.

Стражам порядка уже известно, что после того, как молодой человек осознал, что девушка мертва, он перевел с ее карты на свой счет 3 000 рублей, забрал ее ноутбук и телефон и ушел из квартиры. Он сдал гаджеты в ломбард, взял такси и отправился в Кемерово – к своей знакомой.

- В пути следования подозреваемый попал в ДТП, после чего посредством автостопа продолжил движение, пересев в автомобиль дальнобойщика, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.- Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерово. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Подозреваемого в убийстве доставили в отдел полиции «Рудничный» в Кемерове. В общей сложности на то, чтобы поймать преступника, ушло четыре часа. А после того, как молодого человека задержали, в его телефоне нашли переписку, в которой он сообщал о преступлении.

- Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. - Сотрудниками регионального СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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