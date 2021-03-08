Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в регионе вновь изменилась ситуация с коронавирусом в регионе. Как именно - сообщает оперштаб региона.

За минувшие сутки в регионе диагностирован еще у 54 человек. Таким образом, число тех, у кого за минувшие сутки диагностирован коронавирус, достигло 32 163 человек. Одновременно с этим еще 49 человек за минувшие стены выздоровели, и теперь число поборовших болезнь кузбассовцев достигло 31 245 человек.

К сожалению, выросло и число случаев летального исхода. За минувшие сутки скончались еще два человека, и теперь число умерших достигло 566 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.