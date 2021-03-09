Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 марта Фото: ИВАНОВА Диана

Как изменилась ситуация с коронавирусом за минувшие сутки? Мы расскажем вам об этом!

Как сообщает оперативный штаб региона еще у 50 жителей Кузбасса на утро 10 марта подтвердился коронавирус. Таким образом, с начала пандемии общее число тех, у кого выявили коронавирус, достигло 32 213человек.

Вместе с этим, 53 кузбассовца за минувшие сутки выздоровели и выписаны из больницы. Теперь общее число тех, кто поборол болезнь, достигло 31 298 человек.

Изменилась и печальная статистика: еще два человека, у которых ранее подтвердился ковид, не смогли одолеть болезнь. Число смертей среди пациентов с коронавирусом теперь составляет 568 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1547 человек.