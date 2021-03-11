Семейный подряд: Сын Тарзана и Наташи Королевой женится на стриптизерше из Новокузнецка. ФОТО: инстаграм Наташи Королевой

Стриптизерша из Новокузнецка вошла в семью Наташи Королевой и Тарзана. Ее привел в дом Архип, сын звездной пары.

Розовые афролоконы, грудь пятого размера, пухлые локоны, неправильный прикус и бесконечная уверенность в собственной идеальности: такова невеста Архипа, сына известной певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана. На 14 февраля парень сделал своей возлюбленной предложение, а еще раньше девушка сама подарила ему помолвночное кольцо своей бабушки, - об этом сообщает "Радио Комсомольская правда".

Мелисса родилась в Ташкенте, а выросла в Новокузнецке. Ее отец – токарь, а мама – домохозяйка. Сама Мелисса начала заниматься танцами на пилоне в 18 лет. По ее словам, стриптиз приносил ей хороший доход: до 800 тысяч за месяц. И девушка вполне могла себе позволить не только разделить счет в ресторане пополам с Архипом, но и даже заплатить за него.

- Я – жадная стриптизерша, - так говорит о себе Мелисса в интервью НТВ.

К слову, девушка узнала о том, кто родители Архипа, только тогда, когда парень привел ее в квартиру отца, и поклонница Тарзана увидела там элемент концертного костюма стриптизера. Сейчас Мелисса оставила работу в ночных клубах, живет на третьем этаже в загородном доме звездной четы и даже обучает Архипа танцам на пилоне. И, возможно, в семье Королевой и Тарзана появится еще один стриптизер.

Мелисса учит Архипа Глушко танцам на пилоне. ФОТО: инстаграм Архипа Глушко, grek_grex

Мелисса скучает по работе и мечтает однажды снова выступать с танцами на пилоне – как ее будущий звездный свекр. К слову, сам он до сих пор вступает с «Тарзан-шоу» и регулярно оказывается в центре скандалов. Так, совсем недавно одна из поклонниц заявила, что беременна от Тарзана, позже полиции пришлось расследовать дело о краже бриллиантов Наташи Королевой, а интимное видео с участием Тарзана распространялось в интернете.

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