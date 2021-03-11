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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 марта

Самое важное и актуальное о коронавирусе
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 марта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как изменилась ситуация с коронавирусом за минувшие сутки? Мы расскажем вам об этом!

Как сообщает оперативный штаб региона, еще у 53 жителей Кузбасса на утро 11 марта подтвердился коронавирус. Таким образом, с начала пандемии общее число тех, у кого выявили болезнь, достигло 32 321 человек.

Вместе с этим 48 кузбассовцев за минувшие сутки выздоровели и выписаны из больницы. Теперь общее число тех, кто поборол болезнь, достигло 31 397 человек.

Изменилась и печальная статистика: еще три человека, у которых ранее подтвердился ковид, не смогли одолеть болезнь. Число смертей среди пациентов с коронавирусом теперь составляет 574 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости