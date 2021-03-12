Парламент Кузбасса принял судьбоносный для Гурьевского округа закон

Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров отметил важность принятого депутатами решения. Фото: Парламент Кузбасса.

Сегодня на восемнадцатом заседании Законодательного собрания области, которое прошло в Салаире, в первом чтении был принят закон, позволяющий присваивать высокое звание «Город трудовой доблести и воинской славы» не только крупным городам, но также тем, что входят в состав муниципальных округов или районов. Гурьевский округ первым претендует на получение почетного звания.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие нужных изменений. А отправной точкой для подобного исторического поворота послужил выход в свет уникальной энциклопедии «История Гурьевского района», основной упор в которой сделан на вклад жителей Гурьевска и Салаира в победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие изменений. Фото: Парламент Кузбасса.

— Это уникальный исторический труд, была проделана огромная работа, — подчеркнул председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров. — Гурьевский муниципальный округ задает высокие рамки для своих коллег из других муниципальных образований. Мы рассмотрели и приняли закон, который позволяет нам увековечивать память о подвиге людей в годы войны. Великую Победу в тылу ковали не только в крупных городах. Ежедневно в годы войны героически трудились жители в разных уголках нашего региона. Солдаты, мобилизованные из них, в боях демонстрировали примеры исключительного мужества. Поэтому справедливо отметить эти города и таким образом отдать долг подвигу кузбассовцев. Это важный этап сохранения нашей исторической памяти.

Добавлю, что научно-популярная энциклопедия «История Гурьевского района» — детище компании АО «Стройсервис», над ней более 1000 дней трудился солидный коллектив ученых, краеведов, сотрудников компании. В издании впервые системно изложена история территории, описано пять исторических эпох, начиная с первобытного времени и до современности.

— Для нас сегодня судьбоносный момент, который идеологически и организационно поведет нас вперед, и мы будем принимать управленческие решения, основываясь на знании истории и в память о наших отцах, дедах и командирах, — отметил глава округа Станислав Черданцев.

В энциклопедия «История Гурьевского района» впервые системно изложена история территории. Фото: Парламент Кузбасса.

В ближайшие дни муниципалитет округа проведет организационно-правовую работу по представлению пакета документов на получение почетного звания. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который принимал участие в заседании в режиме видеоконференц-связи, заявил о готовности поддержать округа, чтобы заявка гурьян была рассмотрена в приоритетном порядке.

Напомню, почетное звание сегодня носят шесть кузбасских городов: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово и Анжеро-Судженск.

В завершение выездного заседания Парламента коллектив АО «Стройсервис» и Гурьевский муниципальный округ были награждены парламентским Почетным знаком «Петр Чихачев» в честь 300-летия Кузбасса и за доблестный труд на благо всего региона.