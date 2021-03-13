Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 марта: 2 умерли, 59 заболели, 57 выздоровели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы рассказываем об этом.

На утро 13 марта в Кузбассе выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших – 32 434 человека.

Также за сутки у 57 человек тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Общее число выздоровевших – 31 507 человек.

Выросло и число случаев летального исхода: сейчас в регионе подтверждено 578 смертей среди пациентов с коронавирусом. Из них два случая – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.