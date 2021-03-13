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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 9:23

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 марта: 2 умерли, 59 заболели, 57 выздоровели

Самое важное и актуальное о коронавирусе в Кузбассе на утро 13 марта 2021 г.
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 марта: 2 умерли, 59 заболели, 57 выздоровели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы рассказываем об этом.

На утро 13 марта в Кузбассе выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших – 32 434 человека.

Также за сутки у 57 человек тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Общее число выздоровевших – 31 507 человек.

Выросло и число случаев летального исхода: сейчас в регионе подтверждено 578 смертей среди пациентов с коронавирусом. Из них два случая – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости