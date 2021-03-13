Масленица 2021 в Новокузнецке: где угоститься блинами и проводить зиму весело Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

14 марта во всех районах Новокузнецка пройдут масленичные гулянья. Во всех районах города будут угощать блинами, проводить многочисленные конкурсы, развлекательные мероприятия. Обязательно будет праздничная программа, торговая ярмарка, хороводы и, конечно же, сжигание чучела.

В программе игры, развлечения и многое другое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный район

12.00, Площадь общественных мероприятий - массовое народное гулянье «Широкий разгуляй».

12.00, двор дома по улице Тольятти, 74 - театрализованная программа «Блинный разгуляй».

Кузнецкий район

12.00, Сад Алюминщиков - народное гулянье «Широкая масленица».

Блины - обязательный атрибут Масленицы Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Заводской район

11.00, Площадь общественных мероприятий - театрализованная музыкально-игровая шоу-программа «Проводы русской зимы».

Куйбышевский район

12.00, Площадь общественных мероприятий Куйбышеского района - интерактивная программа «Гуляй, честной народ».

12.00, Площадь общественных мероприятий поселка Листвяги - массовое народное гулянье «Проводы зимы».

Масленица. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Орджоникидзевский район

12.00, парк перед Домом культуры «Шахтостроитель» (ул. Дорстроевская, 5А) - народное гулянье «Широкая масленица».

Новоильинский район

11.00, Площадь общественных мероприятий Новоильинского района - массовое народное гулянье.