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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 марта

Все самое важно и актуальное о коронавирусе в Кузбассе
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 марта

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом ежедневно меняется в Кузбассе. Ежедневно специалисты выявляют новые случаи заболевания, а также новые случаи выздоровления. Не стал исключением и день 14 марта.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 32 434 человек – из них 59 человек за минувшие сутки. Среди них 31 507 выздоровевших, причем 57 – на утро 14 марта.

Выросло и число случаев летального исхода. На сегодняшний день оно достигло 578 человек. При этом о последних двух случаях смерти стало известно утром 14 марта.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости