Книга, изменившая историю Кузбасса: Компания АО "Стройсервис" представила уникальное издание

Генеральный директор АО "Стройсервис" Дмитрий Николаев передает сертификат на книгу Председателю Парламента Кузбасса Вячеславу Петрову. Фото: Андрей Васильченко.

Пять эпох от первобытных времен до современности — события такого огромного временного отрезка изложены в уникальной летописи, изданной компанией АО «Стройсервис» к 300-летию промышленного освоения Кузбасса. Книга «История Гурьевского района», не имеющая аналогов на Кузнецкой земле, была презентована в прошедшую пятницу во Дворце культуры Салаира, на восемнадцатом заседании Парламента Кузбасса.

Беспрецедентное событие: выездное заседание законодателей началось с представления книги в формате ток-шоу. Издание энциклопедии стало причиной исторического поворота в судьбе Гурьевского района и, в перспективе, всего Кузбасса.

— В рамках подготовки в 2019 году к празднованию Дня Шахтера вместе с руководителем компании «Стройсервис» Дмитрием Николаевым мы решили извлечь из истории те факты, которые могут повести вперед наш Гурьевский округ, — отметил глава Станислав Черданцев. — Была собрана уникальная команда: сплав элиты компании, ученых, экспертов, краеведов.

Работа над книгой заняла более 1000 дней. Информацию собирали буквально по крупицам. Были использованы архивные данные, результаты археологических исследований Восточного Присалаирья, другие источники. «История Гурьевского района», по сути, ведет читателя к пониманию того, что территория современного Гурьевского округа — это колыбель промышленного освоения Кузбасса.

— Основная задача книги в том, чтобы энергия созидания, которая в нее заложена, вернулась через читателей на землю, которой она посвящена, — подчеркнул научный редактор книги, главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН Игорь Ковтун.

Колоссальный труд коллектива авторов уже принес ощутимые плоды: благодаря освещению темы вклада гурьян в Великую Победу 1945 года, Гурьевский муниципальный округ сегодня претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы».

До этого звание могли получить лишь крупные города. На выездном заседании в Салаире парламентарии в первом чтении единогласно проголосовали за внесение изменений в закон Кемеровской области, чтобы статус можно было присваивать городам, входящим в состав муниципальных округов или районов.

Губернатор Сергей Цивилев готов поддержать заявку Гурьевского округа, чтобы ее рассмотрели в приоритетном порядке.

Так энциклопедический труд повлиял на принятие важного в новейшей истории Кузбасса решения.

—История и образование — это звенья одной неразрывной цепи., — резюмировал генеральный директор АО «Стройсервис» и уроженец Гурьевской земли Дмитрий Николаев. — Сейчас наша компания много внимания уделяет поддержке кузбасских школ, талантливых учеников и их наставников. Эта книга, в первую очередь, для них. Без истории, без прошлого нет будущего.

Тираж книги в 5000 экземпляров передан в учреждения образования, культуры, спорта, ветеранские организации, в музеи, школы и библиотеки Кузбасса. Распространять качественное иллюстрированное, сдобренное множеством интересных вложений издание «Истории Гурьевского района» бесплатно — принципиальное решение компании «Стройсервис». Теперь прочитать книгу может каждый – в электронном формате она размещена на сайте Президентской библиотеки.