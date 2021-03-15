Кости мамонта обнаружили коммунальщики на Притомском проспекте в Кемерове. ФОТО: пресс-служба Кузбасского государственного музея

Обычные плановые работы коммунальщиков обернулись археологическим открытием в Кемерове. Здесь, на Притомском проспекте, обнаружили кости мамонта.

В воскресенье,14 марта, на проспекте Притомском, что в Кемерове, работники «Кемеровского Водоканала» проводили самые обычные, запланированные заранее работы на одном из объектов. Внезапно их внимание привлекло нечто необычное. Коммунальщики присмотрелись внимательно и удивленно ахнули: уж больно то, что они обнаружилии, походило на археологическую находку.

Кости обнаружили случайно во время работ. ФОТО: пресс-служба Кузбасского государственного музея

Тогда коммунальщики сообщили о находке сотрудникам Кузбасского государственного музея, и те подтвердили, что перед ними – кости задней конечности мамонта.

- Находки переданы в Кузбасский государственный краеведческий музей, - сообщает пресс-служба музея. - В дальнейшем находки будут изучены и выставлены в экспозиции музея.

Кости динозавра.. ФОТО: пресс-служба Кузбасского государственного музея

К слову, это не первая такая находка в этом году. Так, в январе 2021 года кузбассовы обнаружили бивни мамонта. При этом они также не искали ничего специально, а находку сделали во время проведения вскрышных работ на угольном разрезе. После необходимых процедур - определения возраста, пропитки специальным раствором - бивни выставят на обозрение посетителям музея.

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