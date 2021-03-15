Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Кемерово
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Кемерово
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1915 марта 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 марта

Все самое важное о ковиде в регионе
Екатерина РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 марта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за изменениями статистики и обо всем рассказываем вам.

На утро 16 марта в регионе выявлено 55 случаев заболевания ковидом, и теперь общее число тех, у кого тесты на коронавирусом оказались положительными, достигло 32 546 человек.

Вместе с этим 31 614 человек выздоровели . Из них 53 – на утро 16 марта.

Выросла печальная статистика. Число пациентов, умерших от коронаввируса, выросло на три человека и достигло 583 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1357 человек.

Яндекс. Статистика.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе