Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за изменениями статистики и обо всем рассказываем вам.

На утро 16 марта в регионе выявлено 55 случаев заболевания ковидом, и теперь общее число тех, у кого тесты на коронавирусом оказались положительными, достигло 32 546 человек.

Вместе с этим 31 614 человек выздоровели . Из них 53 – на утро 16 марта.

Выросла печальная статистика. Число пациентов, умерших от коронаввируса, выросло на три человека и достигло 583 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1357 человек.