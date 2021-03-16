Как «История Гурьевского района» изменила закон Кузбасса

Генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев передает сертификат на книгу председателю парламента Кузбасса Вячеславу Петрову. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Книги способны влиять на сознание и умы людей, развивать логику и воображение, подвигать на свершения. Случается даже, что издание влияет на историю. Так произошло с уникальной книгой «История Гурьевского района». Благодаря ей в один из законов Кузбасса внесены поправки.

Книга, изменившая закон

Книга «История Гурьевского района» уникальная. Во-первых, она ориентирована на читателей самого разного возраста - и каждый найдет в ней что-то свое. Во-вторых, в этой книге представлены факты, многие из которых не были известны даже самим местным жителям. Кроме того, само оформление заставляет вновь и вновь перелистывать странички книги, чтобы еще раз ощутить бархатистость бумаги, лаковую глянцевость картинок, шуршащую тонкость газетных листов, прикоснуться к копиям исторических документов. В ней даже тайники имеются!

А еще в книге есть множество сюрпризов - помимо содержания и оформления. Она способна вдохновлять людей на новые свершения. Так, ее выход стал поводом для выездной работы депутатского корпуса, причем в одном из маленьких городов Кузбасса - Гурьевске. Здесь 12 марта не только состоялась масштабная презентация «Истории Гурьевского района», но и были приняты изменения в региональный закон о почетном звании Кузбасса «Город трудовой доблести и воинской славы». Депутаты единогласно проголосовали за законопроект в первом чтении.

Презентация книги прошла в необычном формате - ток-шоу. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

- Мы рассмотрели и приняли закон Кузбасса, который позволяет нам увековечивать память о подвиге людей в годы Великой Отечественной войны и присваивать высокое почетное звание «Город трудовой доблести и боевой славы» не только нашим крупнейшим городам, но и территориям, городам, находящимся внутри округов, внутри районов, - говорит председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров. - Ежедневно в годы войны героически трудились жители в разных уголках нашего региона. Солдаты, мобилизованные из них, в боях демонстрировали примеры исключительного мужества. Поэтому справедливо отметить эти города и таким образом отдать долг подвигу кузбассовцев. Это важный этап сохранения нашей исторической памяти.

Ты помнишь, как все начиналось?

А началась эта история больше трех лет назад, когда стартовала подготовка к празднованию областного Дня шахтера - впервые в 2019 году центром торжеств стал Гурьевск. Обсуждая концепцию праздника, глава района Станислав Черданцев, генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и вся команда единомышленников заметили, что постепенно набирается огромное количество любопытных фактов, которые могут быть интересны не только в рамках праздника. Они будут важны каждому, кто так или иначе интересуется историей родного города и района.

5000 энциклопедий «История Гурьевского района» - самый большой тираж в Сибири. Книги бесплатно получили школы, музеи и библиотеки Кузбасса. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

- В рамках подготовки к Дню шахтера в 2019 году мы с Дмитрием Николаевым обсуждали вопрос: пройдет День шахтера, а что дальше? - рассуждает Станислав Черданцев. - И тогда поставили задачу: вытащить со страниц истории те факты, которые смогут повести нас вперед. Проделана уникальная работа длиной более тысячи дней, собрана уникальная команда - сплав исторической элиты, ученых-экспертов, работников «Стройсервиса». И вот книга увидела свет.

Яркая презентация

Во время выездной сессии парламентариев состоялась презентация книги - яркая, красочная. За несколько минут на сцене обновленного Дворца культуры Салаира пролетели несколько веков. Вот - история заключения единственного в истории покорения Сибири межгосударственного договора о военно-политическом союзе между Россией и Теленгетским улусом, а вот - промышленное освоение земель. Вот мальчишки в холоде и темноте добывают руду, а вот - революция, Великая Отечественная война, славные боевые и трудовые победы гурьян, современная история.

Богата на таланты земля Гурьевского района, и здесь по-прежнему чтят культуру как коренных народов, так и тех, кто приехал сюда намного позже. И мирное сосуществование делает лишь крепче дружбу между народами, обогащая каждый из них.

Все исторические события, что были представлены на сцене, разместились на 215 страницах уникальной энциклопедии.

Во время презентации книги на сцене обновленного Дворца культуры Салаира пролетели несколько веков. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

Уже сегодня книга получила высокую оценку читателей - как благодаря полноте информации о районе, так и благодаря нестандартному оформлению. Кстати, один из авторов и вдохновителей «Истории Гурьевского района» - Дмитрий Николаев - отмечает, что его самого вдохновляла другая книга, «Иллюстрированная история СССР».

- Весьма почетно, что книга получила высокую оценку читателей, научного сообщества, жителей не только нашего района, но и других регионов.

Мы ставили себе задачу сделать книгу такой, чтобы она была интересна и доступна каждому - от пионера до пенсионера, - вспоминает Дмитрий Николаев. - Откуда такой интерес к истории? Одной из моих настольных книг в школьные годы была «Иллюстрированная история СССР». А еще это - заслуга моих учителей истории школы № 25. Благодаря им многие выпускники школы - достойные и успешные люди. И теперь мы все отдаем дань своим учителям.

История и образование - это звенья одной неразрывной цепи. Сейчас наша компания много внимания уделяет поддержке кузбасских школ, талантливых учеников и их наставников. Эта книга в первую очередь для них. Без истории, без прошлого нет будущего.

Также Дмитрий Николаев отметил, что во время создания книги выяснилось, что многие факты неизвестны широкому кругу кузбассовцев или вовсе не были известны ранее.

Стальные люди

«Стальные люди Салаира» - таково было рабочее название книги, однако позже от него пришлось отказаться. Факты, которые удалось собрать историкам, краеведам, энтузиастам, оказались намного шире конкретной геолокации. На 215 страницах речь идет об истории с древнейших времен до наших дней всей территории Гурьевского района. Однако определение «стальные люди» красной нитью проходит по всей книге.

Как оказалось, и 3, и 4 тысячи лет назад в Восточном Присалаирье жили многочисленные народы, и уже тогда они занимались горным делом, плавили металл. А много веков спустя, в XVII-XVIII веках, началось промышленное освоение Сибири, и здесь, на территории современного Гурьевского района, начали искать месторождения металлических руд, а потом и ставить первые металлургические заводы.

Богатая на исторические события история района нашла отражение в ярком представлении. Фото: Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО.

- Указ Петра I от 1717 года, дающий привилегии всем «охотникам рудных дел», создал колоссальные возможности для людей инициативных, и именно на территории Салаирского кряжа получалось реализовать это, - рассказывает научный редактор, доктор исторических наук, завлабораторией археологии, главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН Игорь Ковтун. - Гурьевский и Гавриловский металлургические заводы, по сути, являются исторической колыбелью современного индустриального Кузбасса. И оставались они таковыми вплоть до того времени, как на юге в XX веке началось строительство металлургических гигантов.

В то время на территории современного Гурьевского района было три металлургических завода, а также Салаирский рудник. А основной рабочей силой на рудниках были местные крестьяне. С ранней весны до зимы полуголодные и полураздетые мальчишки - с 7-8 лет - добывали руду. Норматив - 13 пудов руды, а иначе - порка. А в первой половине XIX века актуальным стал вопрос и угледобычи. В Гурьевск и Салаир постепенно стало приезжать все больше людей, и жизнь здесь била ключом.

После завершения официальной части презентации генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев вручил сертификат на книги парламенту Кузбасса. Кстати, энциклопедия не предназначена для продажи. Тираж издания составил 5 тысяч экземпляров. Книги бесплатно получат музеи, школы и библиотеки Кузбасса. Кроме того, прочитать книгу может каждый житель области - и не только: в электронном формате она размещена на сайте Президентской библиотеки.

Отметим также, что в завершение торжественной части коллектив АО «Стройсервис» был награжден почетным знаком Законодательного собрания Кемеровской области «Петр Чихачев».

Время побед

Особая страница истории Гурьевского района - Великая Отечественная война. Более 14 тысяч человек ушли на фронт, а 6521 отдал свою жизнь на полях сражений за Победу. Кипела работа и на металлургических заводах Гурьевска. Здесь максимально быстро перепрофилировали производство под нужды фронта. И если каждый второй танк Т-34 был одет в броню, выкованную на новокузнецком КМК, то все 36 тысяч самолетов ИЛ-2 - летающих танков - были закованы в броню Гурьевского металлургического завода. Ежедневно литейщики ГМЗ отливали около 2,5 тысячи корпусов мин М-82. Кроме того, металлурги выпускали заготовки для прикладов автоматов, полевые кухни, армейские кровати, крепеж, оцинкованную посуду и другие изделия из стали.

Особая страница истории района - Великая Отечественная война: гурьяне воевали на фронтах и ковали победу в тылу. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Но не только металлурги внесли огромный вклад в Победу: гурьяне поставляли на фронт хлеб, мясо, картофель и многое другое. Их трудовой подвиг оказался таким же значимым, как и боевой.

Нужно ли говорить, что и после Великой Победы жители Гурьевского района по-прежнему работали с полной отдачей. Гурьевский металлургический завод вновь вернулся к мирной жизни и стал выпускать продукцию, которая была востребована в новых реалиях. Кстати, многие вещи, вышедшие с завода, до сих пор используются! Во многих частных домах, где есть печи, до сих пор верой и правдой служат печные дверцы с надписью «ГМЗ». А знаменитые сковородки - с такой же надписью? Многие хозяйки и сегодня уверены, что никакие современные технологии не сравнятся с теми самыми, чугунными, с тремя заветными буквами. Ими пользовались на территории всего Советского Союза! А еще были знаменитые вафельницы, которые выпускал секретный оборонный завод «Кедр». И сегодня, спустя несколько десятков лет, на них по-прежнему пекут вафли…

Современная история

История Гурьевского района пополняется яркими страницами и сегодня. По-прежнему работает Гурьевский металлургический завод. Вот уже 50 лет действует разрез «Шестаки», входящий в состав компании АО «Стройсервис». А в 2019 году Гурьевский район вновь задал высокую планку всем соседям, став столицей областного Дня шахтера. Здесь на средства меценатов отремонтировали ДК Салаира, фасады домов, детского сада, школы, провели капитальный ремонт улицы Ленина. Кроме того, город получил грант на благоустройство парка культуры и отдыха имени Дмитрия Попова. По старым фотоснимкам удалось восстановить шесть скульптур - в том числе и памятник Дмитрию Попову, рудознатцу-самоучке, внесшему огромный вклад в развитие района.

Современная история развития Гурьевского района тесно связана с флагманским предприятием округа - разрезом «Шестаки» Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Первая книга и первое звание

«История Гурьевского района» может стать первой книгой будущей многотомной энциклопедии, в которой будет рассказана история Кузбасса. А сам Гурьевский муниципальный округ может стать первым округом, получившим почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы».

- Гурьевский район, общественность, бизнес приняли участие и создали прекрасную книгу об истории района. Это уникальное историческое издание! Я считаю, что такие книги - об истории каждого района - должны быть выпущены у нас в Кузбассе, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В 2019 году приняли решение о региональной программе присвоения звания «Город трудовой доблести и воинской славы». И уже шесть городов удостоились этого звания. А теперь и районы могут претендовать на него. Считаю, что заявка Гурьевского района на получение этого почетного звания должна рассматриваться в приоритете.

«История Гурьевского района» может стать первой книгой будущей многотомной энциклопедии, в которой будет рассказана история Кузбасса. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сами жители Гурьевского района гордятся своей славной историей, возлагают большие надежды на будущее. И книга, изменившая закон, вполне может стать новой точкой современной истории.

- Сегодня наступает судьбоносный момент, который поведет нас вперед, - отметил Станислав Черданцев после того, как депутаты приняли поправку в закон. - Мы будем принимать свои современные решения, основываясь на знании истории. И это даст всему району новый горизонт развития.

ВАЖНО!

Развитие - устойчивое и ускоренное

В 2021 году округ отпразднует 300-летие Кузбасса и 205-летие Гурьевского металлургического завода. На фоне этих знаменательных событий будет реализована программа устойчивого ускоренного развития Гурьевского района. К 2024 году запланировано возобновление полноценной деятельности Гурьевского металлургического завода, возрождение «Салаирского горнорудного производства». Флагманское предприятие округа - разрез «Шестаки» - планирует вывести на проектные мощности участок «Убинский» и построить современную высокотехнологичную обогатительную фабрику, соответствующую всем требованиям экологической и промышленной безопасности. В планах района открытие производства битума, строительных материалов и баритового концентрата, строительство мукомольной фабрики и завода по производству молочной продукции, создание логистического центра по экспорту продукции АПК и туристического рекреационного кластера.

КОНКРЕТНО

Книга в цифрах

Энциклопедия об истории Гурьевского района включает в себя:

- 4 части;

- 73 главы;

- 5 эпох: первобытное время, масштабные процессы эпохи покорения Сибири, промышленное освоение Сибири, советский период, современность;

- 647 иллюстраций.