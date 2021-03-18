СУЭК. 20 лет роста и созидания

Бригада стабильно ежемесячно готовит по 400 метров выработок. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Проходческая бригада Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) первой в компании преодолела километровый рубеж с начала текущего года.

Коллектив задействован на проведении горных выработок комплексом фронтального действия Sandvik MB 670-1 по пласту Полысаевский-2. Проходчики помогают во время подготовить лаву на участке «Благодатный», с которым связано ближайшее будущее предприятия. Бригада стабильно ежемесячно готовит по 400 метров выработок. А 29 января звеном Вячеслава Трофимова установлен рекорд шахты по подготовке горных выработок комбайном Sandvik MB 670 за одну смену – 20 метров.

Отметим, что бригадиром Александр Беркута работает сравнительно недавно. В прошлом году он возглавил коллектив, которым ранее успешно руководил полный кавалер знака «Шахтерская слава», заслуженный шахтер РФ Геннадий Рыльцев.

Близка к километровому рубежу еще одна бригада этой же шахты, возглавляемая Сергеем Филиппи. С начала года комбайном JOY 12СМ30 пройдено более 940 метров выработок.

В число лидеров проходки входят несколько коллективов шахты имени С.М. Кирова. Так, на счету бригады Сергея Безуглова значится более 880 метров проходки. Особенно успешно для этого коллектива, также использующего комплекс Sandvik MB 670, сложился февраль. За месяц пройдено 603 метра выработок. При этом 14 февраля установлен новый суточный рекорд предприятия. В рекордные сутки проходчикам удалось подготовить 45 погонных метров. Это, кстати, лучший результат для такого типа комбайнов не только данного предприятия, но и в целом для Кольчугинского (Ленинского) рудника. Основный вклад в успех бригады внесло звено Алексея Тихонова. За свою смену горняками пройдено 27 погонных метров.

Напомним, что месячный рекорд проходки в СУЭК по-прежнему принадлежит бригаде Героя Труда Российской Федерации Александра Куличенко шахтоуправления «Талдинское-Западное». В декабре 2016 года комбайном Sandvik МВ670 был достигнут результат 1 272 метра горных выработок

В компании постоянно идет процесс совершенствование ведения подготовительных работ путем приобретения и внедрения проходческих комплексов фронтального типа, других средств механизации, пневмоколесной техники. Это одно из ключевых направлений в производственной деятельности АО «СУЭК-Кузбасс». И год празднования 20-летия СУЭК проходчики намерены отметить новыми производственными успехами.