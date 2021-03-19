Порхающие цветы, золотые яблочки и горячий уголек: выбираем, на что посмотреть на выходных в Кемерове

Спектакль «Сказ об Иване-царевиче» продолжает серию интерактивных спектаклей для детей и подростков в зале «У камина». Фото: Театр для детей и молодежи.

Об Иване-царевиче

Смотрим спектакль-премьеру по мотивам детских сказок.

В кемеровском Театре для детей и молодежи состоится премьера спектакля «Сказ об Иване-царевиче».

Спектакль «Сказ об Иване-царевиче» продолжает серию интерактивных спектаклей для детей и подростков в зале «У камина». В 2018 году кемеровский Театр для детей и молодежи открыл новое атмосферное, уютное пространство у камина, где собираются дети с родителями, чтобы послушать и поучаствовать в спектаклях, созданных по сказкам и приключенческим историям.

Спектакль «Об Иване-царевиче» приведет зрителей в таинственный, загадочный мир русских сказок, наполненных злыми и добрыми духами, загадочными обитателями лесов и болот, героями и сказочными зверями. Спектакль, где добро обязательно победит зло, надолго запомнится зрителю.

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь. У него было три сына: Старший, Средний и Иван-царевич. И был у царя сад такой богатый, что лучше того сада не найти ни в одном царстве. В том саду росли разные дорогие деревья, и была там одна яблоня, что приносила золотые яблоки. Царь эти яблоки очень берег и каждое утро счет им вел. И вот стал замечать царь, что кто-то по ночам стал зорить его сад. Вечером на любимой его яблоньке что ни лучшее яблочко висит, наливается, а утром его как не бывало. И никакие караульщики не могли укараулить вора. Каждое утро все снова и снова царь не досчитывался яблок на любимой своей яблоньке…»

Так начинается одна из сказок про Ивана-царевича, и так же начинается и спектакль для маленьких зрителей, «Сказ об Иване-царевиче». Интересно, что было дальше? Приходите и узнаете.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

21 марта, начало в 10.00

Цена билетов: 300 рублей

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На занятии дети получат ответы на очень интересные вопросы, например, что такое уголь и как он появился на территории Кузбасса. Фото: Краеведческий музей.

Волшебный уголек

Ведем ребенка на увлекательное занятие в музей.

Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на занятие «Волшебный уголек». Это знакомство с историей родного края в преддверии 300-летия Кузбасса.

На занятии дети получат ответы на очень интересные вопросы, например, что такое уголь и как он появился на территории Кузбасса, кто такой рудознатец Михайло Волков, как проходили экспедиции 300-летней давности за углем.

Юные исследователи собираются в настоящую экспедицию за полезными ископаемыми! Им предстоит исследовать старинное и современное шахтерское оборудование: старинные каски и лампы, кайло и отбойные молотки. Фотографии из фондов краеведческого музея отражают 100-летнюю историю шахтерского дела. Участники занятия увидят, как выглядели шахты и шахтеры в начале XX века, узнают, для чего используют уголь в современном мире, как связаны промышленная добыча угля и медицина, увидят искусные скульптуры из угля, которые были изготовлены местными мастерами.

В заключение занятия каждый изготовит свой уникальный угольный сувенир с индивидуальным рисунком.

Краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

17-20 марта, с 10.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 рублей

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В инсектарии, специальной интерактивной зоне, представлено несколько видов экзотических бабочек, обитающих в разных странах мира. Фото: Краеведческий музей.

В мире бабочек

Отправляемся в путешествие в тропики.

Казалось бы, уже наступила календарная весна, но на улице по-прежнему устойчивый минус, а на душе хандра. Хочется тепла и красок, а они как раз буквально под боком!

В отделе природы краеведческого музея царит атмосфера тропических джунглей и облачных лесов тех мест, где рождаются и живут великолепные крылатые создания - тропические бабочки.

В инсектарии, специальной интерактивной зоне, представлено несколько видов экзотических бабочек, обитающих в разных странах мира, включая Филиппины, Америку и Китай. Самые яркие из них - морфо и калиго. Бабочки рода морфо - одни из самых красивых в мире. Во время полета их крылья переливаются металлическим блеском, а цвет меняется от нежно-голубого до темно-сине-зеленого. Необычную окраску крыльев имеют бабочки рода калиго. Во время полета крылья вспыхивают ярким светом в синих и сиреневых оттенках, нижняя часть крыльев имеет «глазки», которые очень похожи на глаза совы.

На выставке «Живые экзотические бабочки» посетители смогут принять участие в научном эксперименте - превращении куколки в бабочку, познакомиться с рационом крылатых красавиц, узнать больше о жизненном цикле этих насекомых и их важной роли в дикой природе. Такая релакс-терапия поможет вырваться из будней городских джунглей в настоящие тропики, поднимет настроение и зарядит жизненной энергией на целый год!

Краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 200 рублей

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Драма о любви и предательстве

Погружаемся в тайны романа «Мастер и Маргарита».

Государственная филармония Кузбасса ставит спектакль «Мастер и Маргарита», хотя он, как признаются артисты, не особо охотно поддается постановке. Не так-то просто ввести крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом.

«Необычно», «Оригинально», «Блестяще» - такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно, удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали то, что казалось раньше невозможным: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал.

С помощью постановки и игры актеров зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают.

Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть профиль Сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших!»

Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано, неясно. То ли из-за сложности сюжета, то ли из-за мистики, которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное - играть искренне. И действительно, сыграть честно историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание под силу только самым опытным актерам - актерам, которые действительно верят в то, что любовь сильнее смерти.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

22 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 2000 рублей

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Живы будем - свидимся

Знакомимся с постановкой по повести нашего земляка.

Владимир Мазаев - известный русский писатель-прозаик, публицист, член Союза писателей России и классик кузбасской прозы. С его творчеством и предлагает познакомиться зрителям кемеровский театр драмы. На сцене будет поставлен спектакль по повести Владимира Мазаева «Багульник, трава пьяная». Вместе с героями гости театра смогут пережить судьбы поколений, на долю которых выпали страшные испытания Великой Отечественной войны. Спектакль посвящен родителям, дедам и прадедам, которые, по словам героини спектакля Марии: «В нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили» - сберегли наше будущее, сумели в самых тяжелых условиях сохранить любовь, верность и преданность своей семье, своим детям, своей земле.

Театр драмы имени Луначарского

ул. Весенняя, 11

19 и 20 марта, начало в 18.30

Цена билетов: от 350 до 500 рублей