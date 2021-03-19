Сказки, потепление и много синего цвета: проводим выходные в Новокузнецке весело

История, которую покажут в Новокузнецком драматическом театре, сочинилась сразу из нескольких сказок. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

Сказка из сказок

С головой погружаемся в сказки Андерсена.

Завораживающие сказки, где игрушки оживают, а в ткань реальности вплетаются нити чуда и волшебства, написал много-много лет назад Ганс Христиан Андерсен. Сегодня эти сказки известны и детям, и взрослым. По ним снимают фильмы, ставят спектакли. Еще бы! Ведь чудесный мир, созданный датским сказочником, наполнен добром, любовью, верой в лучшее.

История, которую покажут в Новокузнецком драматическом театре, сочинилась сразу из нескольких сказок - «Снежная королева», «Русалочка» и «Дикие лебеди». Нежный, хрупкий, красивый мир спектакля, сотканный из сказок Андерсена и современных визуальных технологий, наполнен важными темами любви и прощения. Из сказки в сказку героиня проходит испытания чувств и веры, чтобы спасти тех, кого любит. Отправимся же и мы вместе с ней в чудесное новогоднее путешествие!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

21 марта, начало в 17.00

Цена билетов: от 350 до 600 рублей

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Вкрадчивый мелодичный голос Николая Расторгуева на протяжении 30 лет трогает самые тонкие струны душ самых разных людей. Фото: Юрий ЛЮБАЧЕВ.

Любо-любо «Любэ»!

Спешим на концерт любимой группы.

Вкрадчивый мелодичный голос Николая Расторгуева на протяжении 30 лет трогает самые тонкие струны душ самых разных людей. Для одних «Любэ» - это озорные песни времен 90-х «Атас», «Дуся-агрегат», «Не валяй дурака, Америка». Для других образ группы неразрывно связан с «Комбатом», «Самоволочкой», «Там за туманами», «Давай за…». Для третьих чувство трогательной ностальгии вызывают «Ребята с нашего двора». А кто-то искренне верит, что «Главное, что есть ты у меня».

И что бы ни говорили ваши знакомые, каждый из них подпевает, когда слышит «Выйду ночью в поле с конем», «Отчего так в России березы шумят», «Ты неси меня, река», «А заря…», «Помилуй, Господи, нас, грешных» - неведомым образом эти и многие, многие другие песни вливаются прямо в сердце и навсегда остаются в нем. Ведь в них - вся Россия, настоящая, искренняя и такая разная - от Волги и до Енисея…

Меняется страна, меняется время, меняются люди, но почему-то любовь к «Любэ» остается неизменной. А услышать дорогие сердцу песни, так похожие на задушевные разговоры, можно будет на концертах, которые состоятся в Кемерове и Новокузнецке.

Новокузнецк:

Цирк

улица Кирова, 70, т.: (384-3) 77-54-45

20 марта, начало в 18.00

Цена билетов: от 1700 до3900 рублей

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На выставке можно будет не просто рассмотреть каждую картину экспозиции, но и послушать рассказ экскурсовода. Фото: Анна ЗАХАРОВА.

Зачем подписывать небо?

Наслаждаемся всеми оттенками синего.

Вот и заканчивается зима с ее синими вечерами, холодным снегом, короткими днями. Ей на смену вот-вот придет разноцветная весна - и там уже будут совершенно другие краски. А пока в залах художественного музея царит холодный синий цвет.

Правда, недолго осталось царить всем оттенкам синего в музее: вместе с мартом выставка закончится. Но это не повод расстраиваться, ведь в оставшиеся две недели можно будет не просто рассмотреть каждую картину экспозиции, но и послушать рассказ экскурсовода.

Что вы узнаете, побывав на экскурсии? Например, о том, почему в синих чулках щеголял мужчина, а насмешливое прозвище закрепилось за дамами? Экскурсовод расскажет, какое отношение имеют друг к другу синий и блюз. А еще узнаете о том, почему синие глаза считались недостатком в Древнем Риме.

Кстати, французский художник Ив Кляйн очень хотел подписать синее небо, а синяя птица счастья - вовсе не мифический персонаж. А вот где она обитает, вам также расскажет экскурсовод.

Поторопитесь: выставка вот-вот закончится…

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Выставки: 18 и 25 марта в 18.00, 21 и 28 марта - в 16.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей, стоимость экскурсии - 50 рублей

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В программе планетария «Изменчивая планета Земля» посетители узнают как меняется со временем наша планета. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Как меняется Земля?

Следим за изменениями родной планеты.

В Солнечной системе есть только одна планета, на которой существует жизнь. По крайней мере в том виде, как мы ее знаем. И эта планета - Земля. Множество видов растений и животных, которые обитают на суше и в морях нашей планеты, меняются вместе со временем. Но меняет Землю не только время, но и человек. Атмосфера постепенно теряет способность поддерживать необходимую для жизни температуру, и мы видим, как все ближе и ближе подступает глобальное потепление. Всего за несколько десятилетий могут исчезнуть ледяные шапки планеты, существенно повысится уровень моря. Увеличение температуры повлечет более частые и сильные штормы и ураганы. Засухи приведут к увеличению пустынь. Популяции растений, животных окажутся под угрозой исчезновения.

Впрочем, все это мы уже видели в многочисленных фильмах-катастрофах, но не воспринимали как реальность. Чем вызваны эти изменения? Являются ли они природным явлением или это следствие вмешательства человека? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посетив познавательную программу «Изменчивая планета Земля».

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

20 марта, начало 13.00

Цена билетов: 200 рублей

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Волшебная сказка и балет

Спешим на «Щелкунчика».

Однажды писатель берется за перо, и вскоре на свет рождается волшебная сказка. Она может покорить с первой строчки и много десятков или даже больше полутора сотен лет звучать вновь и вновь. При этом дети услышат одно, а взрослые - совершенно другое. Но сказка для каждого из них будет откровением и радостью.

А потом за перо берутся сценаристы, музыканты, рисуют танцевальные схемы балетмейстеры - и вот любимая сказка преображается вновь, пройдя через чуткие души людей искусства.

Так случилось и со сказкой Гофмана «Щелкунчик». Впервые она была опубликована в 1816 году. А спустя несколько десятилетий - в 1892 году - на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик». И с тех пор темы этого балета не теряют популярности.

28 марта на сцену Дворца «Алюминщик» выйдут артисты балета Большого театра - Илья Артамонов, Анастасия Страхова, Сергей Кузьмин, Нина Гольская, а также юноши и девушки ансамбля классического театра «Дивертисмент» города Новокузнецка.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55, 8-903-945-84-09

28 марта, начало в 17.00

Цена билетов: от 600 до 1600 рублей