Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе. На утро 21 марта выявлено еще 44 случая заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 32 780 жителей региона.

При этом выросло и число тех, кто выздоровел: за минувшие сутки еще 46 пациентов выписались из больниц. В общей сложности 31 865 кузбассовец успешно прошел курс лечения.

Всего же с начала пандемии в регионе умерли 592 человека с диагностированным ранее коронавирусом. На сегодняшний день в регионе медицинскую помощь получают 323 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 323 человека.