Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Кемерово
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Кемерово
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1920 марта 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 марта

Самое важное и актуальное о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Ольга ЗУФИРОВА
КомментироватьОставить комментарий

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 марта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе. На утро 21 марта выявлено еще 44 случая заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 32 780 жителей региона.

При этом выросло и число тех, кто выздоровел: за минувшие сутки еще 46 пациентов выписались из больниц. В общей сложности 31 865 кузбассовец успешно прошел курс лечения.

Всего же с начала пандемии в регионе умерли 592 человека с диагностированным ранее коронавирусом. На сегодняшний день в регионе медицинскую помощь получают 323 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 323 человека.

Фото: Яндекс.Статистика

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости