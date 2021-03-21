С профессиональным праздником поздравил коммунальщиков председатель правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК

В третье воскресенье марта мы чествуем лучших работников ЖКХ.

Но даже в профессиональный праздник многие жилищники и коммунальщики будут находиться на посту, чтобы обеспечить надежную, бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.

В ЖКХ Кузбасса трудятся 50 тысяч человек. Ежеминутно мы делаем все, чтобы в доме у каждого кузбассовца были свет, тепло, вода и комфорт, а на улицах и во дворах - чистота и порядок. Особенно это важно зимой, а она в Кузбассе длится восемь месяцев.

Нынешний отопительный сезон ещё не закончился. Но уже идет потепление, и серьезных аварий мы не прогнозируем. Уже можно сказать, что зиму прошли достаточно хорошо, без крупных происшествий.

Отрасль работает стабильно и активно развивается. В Белове мы реализуем один из пяти в стране пилотных проектов Минстроя России по программе "60+": строим тепломагистраль, чтобы переключить нагрузку с шести маломощных, неэффективных и неэкологичных котельных на Беловскую ГРЭС СГК. На 20-21 марта как раз перекрыли участок дороги первой категории в районе поселка Инской (окраина Белова), чтобы смонтировать переход для этой теплотрассы. И работы ведем в графике.

Впереди много масштабных проектов. И, чем больше мы будем вкладывать в отрасль денег и души, тем будет спокойнее нам жить в наших квартирах и домах.

Работник ЖКХ - самая лучшая профессия. Сотрудники отрасли обеспечивают нам уют в домах, подъездах, во дворах, создают комфортную городскую среду, делают все, чтобы повысить качество жизни в регионе.

Работникам жилищно-коммунального хозяйства хочу пожелать терпения, побольше любви населения, здоровья, безаварийной работы.