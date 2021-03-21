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Коронавирус Covid-1921 марта 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 марта

Актуальная информация о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Ольга ЗУФИРОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 марта

Фото: Иван Макеев

Сообщаем самую важную и актуальную информацию о коронавирусе в Кузбассе. 22 марта в оперативной сводке новые изменения - рассказываем новости оперштаба.

На утро понедельника коронавирус диагностирован у 32 823 человек. Из них у 43 - за прошедшие сутки. С момента начала пандемии выздоровели 31 909 пациентов, в том числе 44 на текущее утро.

21 марта сообщили о том, что умерли три человека, у которых раннее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 595 человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день медицинскую помощь в Кузбассе получают 323 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 1 144 человека. В настоящее время им нельзя контактировать с другими людьми, так как неизвестно, есть ли у них это заболевание. После инкубационного периода они сдадут анализы, чтобы определить, нужно ли им проходить лечение.

Фото: Статистика.Яндекс

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